Notizie Vesuviano e oltre

LAVORO — Operaio morto folgorato, il contratto è arrivato dopo il decesso
27 ottobre 2026 17:00
INQUINAMENTO — Veleni nel Sarno, chiusa grossa industria conserviera
27 ottobre 2026 16:30
LA PROTESTA — Sciopero nazionale del 30 ottobre: ecco i settori a rischio
27 ottobre 2026 16:00
IL DELITTO — Femminicidio di Giulia, riconosciuta la premeditazione
27 ottobre 2026 15:00
LA VIOLENZA — Calciatore 15enne preso a pugni e ferito a palla lontana
27 ottobre 2026 14:30
OMICIDIO — Trovato a terra ucciso a pugnalate, ipotesi del furto finito male
27 ottobre 2026 13:00
ABUSIVISMO — Sequestrato intero complesso immobiliare e un cantiere nei Paesi Vesuviani
27 ottobre 2026 12:30
CALCIO VIOLENTO — Confessa il tifoso che ha sfondato il cranio al 34enne, ha 19 anni
27 ottobre 2026 11:30
POLEMICHE — Ognissanti, degrado al cimitero
27 ottobre 2026 11:00
LA PAURA — Strappa via bimbo di 5 anni per rapirlo, terrore nel Napoletano
27 ottobre 2026 10:30
IL RAID — Legano marito a moglie e li rapinano in casa
27 ottobre 2026 10:00
L'INCIDENTE — Finisce contro una villa con l'auto e muore sul colpo
27 ottobre 2026 09:00
VIABILITA' — Massi pericolanti, il raccordo resta chiuso
27 ottobre 2026 08:30
L'INCIDENTE — Cacciatore resta intrappolato nel fango
27 ottobre 2026 08:00
VIOLENZA — Picchia la moglie al bar davanti ai tre figli
27 ottobre 2026 07:00
LA VIOLENZA — Mario colpito alla testa dagli ultras, la sorella: "Costituitevi"
27 ottobre 2026 06:00
INTERCETTAZIONI — La morte di Domenico: "Quest'anno abbiamo fatto 3 morti"
26 ottobre 2026 23:00
CALCIO NAPOLI — Hojlund non segna da 50 giorni
26 ottobre 2026 21:30
L'INCIDENTE — Precipita da una scala a Pomigliano, è in codice rosso
26 ottobre 2026 21:00
VIOLENZA — Accoltellato a volto e torace, grave al Cardarelli
26 ottobre 2026 20:30
VELENI — Diossina nel latte ovino, allarme in Campania
26 ottobre 2026 20:00
LA PROTESTA — Gli studenti non ne possono più e passano le notti in tenda
26 ottobre 2026 19:00
CARBURANTI — Ladri di benzina, altri casi di ingestione
26 ottobre 2026 18:30
LO SFREGIO — Distruggono uliveto in Costiera e costruiscono un parcheggio
26 ottobre 2026 18:00
CALCIO — Operato alla testa il tifosi del Portici in fin di vita
26 ottobre 2026 17:00
TERREMOTI — Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei
26 ottobre 2026 16:30
L'ORRORE — Torturata e violentata dal branco, tre arresti
26 ottobre 2026 16:00
CRIMINALITA' — Allarme dal benzinaio, rapine agli automobilisti in fila
26 ottobre 2026 15:00
L'EMERGENZA — Rapina con maxi-rissa, feriti in codice rosso
26 ottobre 2026 14:30
STOP REATI — Sicurezza, altre 53 telecamere in città
26 ottobre 2026 14:00
LA BATTAGLIA — Pozzano, rimossa la ringhiera arrugginita: la spiaggia torna più accessibile a tutti
26 ottobre 2026 13:30
STOP — Bus fermi, autisti nel vortice delle polemiche
26 ottobre 2026 13:00
CRIMINALITA' — Spari all'alba, ferito davanti ai locali della movida
26 ottobre 2026 12:30
I NUMERI — Bilancio dei cortei in tutta Italia: oltre 370 fermi
26 ottobre 2026 12:00
L'INCIDENTE — Andavano a lavorare, 4 morti in uno schianto con un tir
26 ottobre 2026 11:30
LAVORO — Assunzioni alla Ferrero anche in Campania
26 ottobre 2026 11:00
LAVORI — Rete idrica danneggiata, diverse città a secco
26 ottobre 2026 10:30
LADRI — Furti in serie, torna la psicosi
26 ottobre 2026 10:00
IL ROGO — Incendio in un condominio, 80 famiglie sfollate
26 ottobre 2026 09:00
DISSERVIZIO — Ritardi a Capodichino ripagati con 4 euro
26 ottobre 2026 08:30
L'INCIDENTE — Auto si ribalta con a bordo la mamma ed il figlio di 6 anni
26 ottobre 2026 08:00
CALCIO VIOLENTO — Tifoso colpito alla testa durante Puteolana-Portici, è in codice rosso
26 ottobre 2026 07:00
IL RAID — Ragazzi distruggono distributore di snack
26 ottobre 2026 06:00
IL FURTO — I ladri tranciano i cavi elettrici e lasciano i residenti al buio
25 ottobre 2026 23:00
IL COLPO — Rubano carte da collezione da 80mila euro in un negozio
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IL DRAMMA — Mamma e figlio senza vita in casa
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IL FURTO — Ladro scende da una palazzina vestito di nero, video sul web
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L'INCIDENTE — Due ragazze di 20 anni cadono in un dirupo, soccorsi in Campania
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L'INTERVENTO — Trasporta 111 chili di botti in un furgone
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LA VIOLENZA — Peppe Di Napoli ferito in pescheria: "Il carovita pesa su tutti"
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Sciopero di 24 ore, rischia di bloccarsi tutto
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CAMORRA — Rissa al Maximall Pompeii, catturato Valentino Gionta jr.
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IL BLITZ — Sequestrate tre pistole a salve, servivano per le rapine
25 ottobre 2026 16:00
SCUOLA — Gli studenti ripuliscono il liceo dopo l'occupazione
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L'ANNO — Calendario 2027: ecco i ponti e come allungarli
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LA PROTESTA — Un incidente mortale e l'altro con menomazioni: niente risarcimento
25 ottobre 2026 14:00
L'ASSESSORE — Migranti, Zabatta (AVS): No al CPR né a Castel Volturno né altrove
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LA TRUFFA — L'evoluzione del "pacco" al turista: sale al posto della cocaina
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IL FURTO — Ladri in casa di Alisson Santos, rubati auto e gioielli
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STRADE A RISCHIO — Incidente per due minorenni, uno è grave
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TRADIZIONI — Mela Annurca, raccolta di qualità festeggiata a Ottaviano
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LA TRAGEDIA — Investito da autobus, muore insegnante
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LA TRUFFA — "Tuo nipote ha fatto una rapina", e lei tira fuori 5mila euro
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VIOLENZA — Da Sarno va dalla ex e la picchia in spiaggia
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I SOCCORSI — Va nel suo terreno e non torna, ritrovato dopo 9 ore
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IL FURTO — Tubo e bottiglia per rubare benzina dallo scooter, preso
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IL CONTAGIO — Bimba con la malaria ricoverata al Santobono
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IL ROGO — Violento incendio a Nocera: evacuati e malori
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L'AGGRESSIONE — Vongole troppo care, Peppe Di Napoli picchiato e ferito al collo
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L'INCIDENTE — Muore investito, catturato il pirata: era ferito a testa e volto
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NAPOLI CALCIO — Allegri nervoso: "Ho cambiato gioco, ora tutti all'attacco"
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IL FENOMENO — Luna piena del cacciatore in arrivo all'alba
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VIOLENZA — Autista del bus aggredito con un coltello e ferito
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IL LUTTO — Addio Alessandra, dolore in Campania
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I KILLER — Agguato al boss: muore la moglie, lui è grave
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IL COLPO — Il finto perito svaligia un Compro Oro
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IL BLITZ — Scoperto canile abusivo tra i rifiuti
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L'OPERAZIONE — Trovato con un chilo di cocaina e arrestato
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LA TRAGEDIA — Su un capannone per rubare, precipita e muore
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LA TRUFFA — Vende trattore di famiglia, ma il bonifico da 12mila euro è falso
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TRASPORTI — Napoli-Ottaviano-Sarno, cambiano le corse della Circumvesuviana
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L'ALLARME — Narcotizzata e derubata in casa
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LA TRAGEDIA — Investito da scooter e furgone, muore 40enne
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EMERGENZA — Esplode una palazzina, ci sono ferite
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VIOLENZE — Perseguita e picchia la ex, arrestato
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IL FURTO — Sorpresi a rubare uno scooter, presi tre giovani
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LA STORIA — Travolto da auto, 16enne di Sarno in fin di vita
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L'INCIDENTE — Bruciano cavi sotterranei, fumo in strada e blackout elettrico
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IL BLITZ — Carne in frigo sporchi, sequestrata macelleria del centro commerciale
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AMBIENTE — Macchia enorme nel Golfo di Napoli
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SICUREZZA — In Campania arriva il numero unico d'emergenza 112
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CAMORRA — Sequestro da 1,7 milioni di euro all'imprenditore del clan vesuviano
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IL RAID — Paura tra Pompei e Scafati, gruppo di scooteristi incappucciati blocca le auto nella notte
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LA BOMBA — Ordigno metallico scoperto in una stradina della Statale
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TRASPORTI — Torna il carburante, Eav riavvia il servizio bus
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IL BLITZ — Imprenditore sconosciuto al Fisco, sequestrati 800mila euro
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FURTI — Intossicati da benzina mentre la rubano, in 20 al Cardarelli
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IL FURTO — Ruba mille litri di gasolio da un gruppo elettrogeno
23 ottobre 2026 20:00
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