LA PAURA Studentessa colta da malore nell'evacuazione per l'allarme bomba

La situazione ha richiesto l'intervento dei soccorritori, arrivati sul posto con un'ambulanza della Misericordia

Una mattinata già carica di tensione per l'allarme bomba che ha coinvolto gli istituti scolastici di Vallo della Lucania è stata segnata anche da un episodio di malessere tra gli studenti. Al Liceo Scientifico una ragazza ha accusato un malore proprio mentre era in corso l'evacuazione dell'edificio, facendo scattare la richiesta di assistenza sanitaria.La situazione ha richiesto l'intervento dei soccorritori, arrivati sul posto con un'ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania. Il personale del 118 ha raggiunto la studentessa e le ha prestato le prime cure, effettuando una valutazione delle sue condizioni.L'intervento dei sanitari e il trasferimento in ospedaleDopo gli accertamenti iniziali, i sanitari hanno ritenuto opportuno accompagnare la ragazza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il trasferimento è stato disposto per consentire ulteriori controlli e verificare le cause del malore.Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni della studentessa né sulle circostanze che hanno provocato il malessere.Una mattinata complicata per le scuole cittadineL'episodio si è verificato durante le operazioni di uscita dagli istituti, avviate in seguito alla segnalazione di un possibile ordigno. L'allarme bomba aveva determinato l'evacuazione delle scuole del territorio, con inevitabili momenti di apprensione tra alunni, personale scolastico e famiglie.Mentre proseguivano le procedure legate alla gestione dell'emergenza, l'attenzione si è quindi spostata anche sulle condizioni della giovane, per la quale è stato necessario il ricorso alle cure ospedaliere.