GLI ATTACCHI Anche case e automobili nel mirino degli hacker

E lo scenario potrebbe allargarsi ulteriormente, coinvolgendo ambienti ancora più vicini alla vita privata

La minaccia informatica non riguarda più soltanto i conti correnti, le reti delle grandi imprese o i sistemi delle istituzioni. Gli episodi registrati negli ultimi tempi mostrano quanto un attacco digitale possa raggiungere attività e servizi molto diversi: dagli istituti scolastici ai supermercati, fino ai dispositivi utilizzati per conservare le sacche di sangue. E lo scenario potrebbe allargarsi ulteriormente, coinvolgendo ambienti ancora più vicini alla vita privata, come le abitazioni e le automobili.A richiamare l'attenzione su questa evoluzione è Domenico Talia, professore ed esperto di sistemi di elaborazione delle informazioni. La sua valutazione è netta: il livello di esposizione è già preoccupante e, in assenza di interventi adeguati da parte delle istituzioni e dei singoli cittadini, il problema rischia di aggravarsi. «La situazione è estremamente complessa, e potrà solo peggiorare», avverte.La prima falla è spesso nei dispositivi lasciati senza aggiornamentiUna parte consistente del problema, secondo Talia, nasce dalla manutenzione insufficiente delle infrastrutture digitali. Computer datati, programmi che non vengono aggiornati e applicazioni per le quali è terminato il supporto tecnico possono trasformarsi in punti d'ingresso per chi cerca di violare un sistema.Non sempre, quindi, un attacco richiede tecniche particolarmente sofisticate: anche una protezione trascurata può offrire un'opportunità ai criminali informatici. Il professore sottolinea che molti apparati non dispongono delle difese necessarie e non raggiungono gli standard di sicurezza che dovrebbero garantire.La questione riguarda organizzazioni pubbliche e private, ma anche le persone comuni. La diffusione di strumenti digitali in ogni settore rende infatti necessario considerare la sicurezza informatica una componente ordinaria della gestione dei dispositivi, non un intervento da affrontare soltanto dopo un incidente.Quando la tecnologia entra in casa, aumentano le superfici esposteLa comodità degli impianti domestici collegati alla rete può nascondere rischi che non sempre vengono presi in considerazione. Attraverso uno smartphone è possibile gestire luci, climatizzatori, riscaldamento e sistemi di accesso: funzioni che semplificano la vita, ma che dipendono da dispositivi, applicazioni e credenziali di accesso.È proprio su queste abitudini che Talia invita a riflettere. Le password vengono scelte con sufficiente attenzione? Sono diverse per ogni servizio? Vengono cambiate periodicamente oppure restano invariate per anni? Sono domande che riguardano direttamente la protezione delle cosiddette smart home.Una vulnerabilità non interessa necessariamente soltanto il computer o il telefono: può riguardare anche gli apparati che permettono di controllare a distanza elementi dell'abitazione. Per questo, secondo il docente, è importante informarsi sulle garanzie offerte dai produttori e dai fornitori dei servizi, chiedendo indicazioni precise sulle misure da adottare per proteggere gli impianti.Le auto connesse, il rischio può uscire dallo schermoUn altro fronte riguarda il settore automobilistico. Le vetture moderne incorporano una quantità crescente di componenti elettroniche e software, utilizzati per gestire numerose funzioni del veicolo. La digitalizzazione e l'integrazione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale rendono l'auto sempre più dipendente dalle tecnologie informatiche.Di conseguenza, un difetto nella sicurezza di questi programmi potrebbe avere effetti ben diversi da quelli provocati dalla violazione di un normale dispositivo domestico. Il timore evidenziato da Talia riguarda la possibilità che una falla venga individuata e sfruttata da soggetti esterni, con potenziali ripercussioni sul controllo della vettura e sulla circolazione.«Se questi software hanno delle vulnerabilità e qualcuno le scopre, può immaginare che cosa succede nell’uso delle auto nel traffico cittadino», osserva il professore. Un'ipotesi che porta il tema della cybersicurezza direttamente sul terreno della sicurezza pubblica.L'intelligenza artificiale può aiutare a individuare le debolezzeLa stessa tecnologia che offre nuove possibilità ai criminali informatici può diventare una risorsa per chi deve difendere reti e dispositivi. Talia individua nell'intelligenza artificiale uno degli strumenti da utilizzare per riconoscere tempestivamente le vulnerabilità e intervenire prima che vengano sfruttate.I sistemi di AI possono contribuire ad analizzare i software, individuare anomalie e segnalare punti deboli. In questo modo possono supportare gli specialisti nella prevenzione e nella gestione degli incidenti, fino a favorire risposte più rapide quando viene rilevata un'intrusione.Il loro impiego, tuttavia, deve essere orientato alla protezione e accompagnato dalle competenze necessarie. L'intelligenza artificiale non elimina da sola i rischi: può rafforzare le difese, ma servono controlli, aggiornamenti e verifiche costanti.Gli attacchi informatici come strumento di pressione tra StatiA rendere ancora più delicato il quadro è il legame tra cybersicurezza e tensioni internazionali. Le operazioni contro reti, server e infrastrutture digitali possono infatti inserirsi nelle cosiddette guerre ibride, nelle quali gli strumenti informatici vengono utilizzati per indebolire o mettere sotto pressione un Paese senza ricorrere necessariamente a un confronto militare tradizionale.In questo scenario, anche servizi essenziali e sistemi utilizzati quotidianamente possono diventare obiettivi. La protezione non può quindi essere affidata soltanto alle singole aziende o alle iniziative individuali: occorre un coordinamento tra governi, amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini.Talia richiama la necessità di accelerare questo percorso, senza sottovalutare la possibilità che le minacce si avvicinino sempre più alla vita quotidiana. «C'è bisogno di una strategia concreta, che va implementata molto velocemente», conclude.La sfida, dunque, non consiste soltanto nel reagire agli attacchi già avvenuti, ma nel ridurre in anticipo le occasioni di intrusione. Perché, in un mondo nel quale abitazioni, mezzi di trasporto e servizi fondamentali sono sempre più interconnessi, la sicurezza digitale è diventata una questione che riguarda tutti.