LA VIOLENZA Aggredito con un frammento di vetro: gli tagliano un piede

A ricostruire l’episodio è stato uno studente di 21 anni, che nei giorni festivi lavora come cameriere

La decisione di non voltarsi dall’altra parte davanti a un’intimidazione si è trasformata in un’aggressione. È quanto sarebbe accaduto nel fine settimana in via Seggio, nel centro di Aversa, dove due giovani sarebbero stati picchiati dopo aver cercato di proteggere alcuni ragazzi presi di mira da un gruppo di persone.A ricostruire l’episodio è stato uno studente di 21 anni, che nei giorni festivi lavora come cameriere e che ha segnalato la vicenda al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. La denuncia è accompagnata, secondo quanto riferito, da documentazione medica relativa alle lesioni riportate.Le prime intimidazioni e l’intervento in difesa dei ragazziLa vicenda sarebbe iniziata quando alcuni uomini avrebbero rivolto minacce a un gruppo di giovani americani, indicati come personale in servizio presso la vicina base NATO di Gricignano. Gli aggressori si sarebbero presentati facendo riferimento ad ambienti criminali del territorio, utilizzando tale presunta vicinanza per intimidire i presenti.Un altro giovane avrebbe deciso di intervenire per sottrarre i ragazzi alla situazione di pericolo. La reazione, stando alla ricostruzione fornita, sarebbe stata immediata: il ragazzo sarebbe stato circondato da un gruppo composto da circa sette o otto persone e colpito ripetutamente.Ferito con un frammento di vetro mentre cercava di aiutare l’amicoNel tentativo di interrompere il pestaggio e allontanare gli aggressori, anche il ventunenne che ha poi denunciato l’accaduto sarebbe rimasto coinvolto nella violenza. Durante la colluttazione è stato ferito alla gamba da un pezzo di vetro, che gli avrebbe provocato una lesione tra la caviglia e il polpaccio.Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. I medici gli hanno riscontrato ferite lacero-contuse e una contusione al volto, stabilendo una prognosi di sette giorni.L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle strade frequentate durante la notte, dove lavoratori e ragazzi possono trovarsi coinvolti in situazioni violente anche senza esserne inizialmente parte.Borrelli: «Servono presidi fissi e Daspo per chi aggredisce»Sulla vicenda sono intervenuti Francesco Emilio Borrelli e Francesco Mincione, rappresentante territoriale di Europa Verde. Il deputato ha collegato quanto accaduto ad altri episodi di violenza segnalati nelle aree della movida, sostenendo che questa volta le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi.«Ci troviamo di fronte a una scena identica a tante altre già viste e denunciate più e più volte: questa volta non ci è scappato il morto per puro caso», hanno dichiarato Borrelli e Mincione. I due esponenti chiedono che chi frequenta il centro per trascorrere una serata o svolgere il proprio lavoro possa farlo senza essere esposto a intimidazioni e aggressioni.Tra le misure indicate c’è il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nei punti maggiormente frequentati, con controlli continuativi e non limitati a interventi occasionali. Borrelli sollecita inoltre l’applicazione del Daspo urbano nei confronti dei responsabili di episodi violenti e sanzioni adeguate alla gravità delle condotte.La richiesta di un intervento che vada oltre i controlliNel loro intervento, Borrelli e Mincione sottolineano però che la sola risposta repressiva non sarebbe sufficiente a contrastare il fenomeno. Accanto alla vigilanza e agli strumenti di ordine pubblico, secondo i due rappresentanti di Europa Verde, servono iniziative educative e sociali capaci di intervenire sulle dinamiche che alimentano la violenza tra i giovani.L’obiettivo indicato è contrastare la cultura della prepotenza e dell’intimidazione, agendo nei quartieri e nei luoghi di aggregazione prima che nuovi episodi possano produrre conseguenze irreparabili.La ricostruzione dell’aggressione è quella riferita dal giovane che ha contattato il parlamentare. Resta centrale l’accertamento delle responsabilità delle persone coinvolte e delle circostanze esatte in cui si è svolta la colluttazione.