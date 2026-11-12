IL LADRO Sfonda il finestrino per rubare l'auto: arrestato

Una volta immobilizzato l’uomo è stato sottoposto a ulteriori verifiche

È stato notato mentre cercava di accedere a un’automobile parcheggiata, utilizzando un tubo di ferro per mandarne in frantumi il finestrino. La scena si è svolta in via Michelangelo da Caravaggio, a Napoli, dove una pattuglia della Polizia di Stato ha interrotto l’azione e arrestato un uomo di 40 anni.L’episodio è emerso durante un normale servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato San Paolo. Alla vista della scena, i poliziotti sono intervenuti immediatamente, raggiungendo il sospettato prima che potesse proseguire.La colluttazione durante il fermoIl blocco dell’uomo non è avvenuto senza difficoltà. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il quarantenne avrebbe reagito agli operatori, dando origine a una colluttazione nel corso della quale alcuni agenti sono rimasti coinvolti. Per portare a termine l’intervento è stato necessario anche il supporto di una seconda pattuglia, appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.Una volta immobilizzato, l’uomo è stato sottoposto a ulteriori verifiche. Gli accertamenti si sono concentrati anche sul veicolo che utilizzava, individuato dagli agenti nel corso delle attività successive al fermo.Orologi, monili e attrezzi per forzare le autoAll’interno della vettura sono stati trovati diversi orologi e oggetti ornamentali in acciaio. Il quarantenne, secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, non sarebbe stato in grado di chiarirne la provenienza. Nel mezzo erano presenti anche vari strumenti ritenuti compatibili con attività di effrazione.Gli oggetti rinvenuti sono stati quindi acquisiti per gli approfondimenti investigativi, che dovranno contribuire a stabilirne l'origine e l'eventuale collegamento con altri episodi.Le accuse contestateAl termine dell’intervento, la Polizia di Stato ha arrestato il quarantenne. Le ipotesi di reato contestate sono tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.La ricostruzione dei fatti e le responsabilità dell’indagato dovranno essere sottoposte alle successive verifiche dell’autorità giudiziaria. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.