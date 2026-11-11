I SIGILLI Il frantoio sversa nell'ambiente: scatta l'allarme

L’intervento dei Forestali ha portato al sequestro del trattore, della botte impiegata per il trasporto e dell’area sulla quale erano stati riversati i liquidi

Un carico di liquidi provenienti dalla lavorazione delle olive veniva scaricato direttamente sul terreno, senza le procedure previste per il loro utilizzo o smaltimento. È quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali del Nucleo di Sessa Aurunca, in località Valleborsa, durante un servizio di controllo dedicato alla prevenzione degli illeciti ambientali.I militari hanno individuato un uomo alla guida di un trattore agricolo dotato di una cisterna della capacità di circa mille litri. Il mezzo era utilizzato per riversare sul suolo le cosiddette acque di vegetazione, i residui liquidi prodotti dalle attività di molitura delle olive.La conformazione del terreno ha aggravato la situazione: per effetto della pendenza, i reflui si spostavano lungo il fondo fino a raggiungere un canale di scolo che costeggiava la proprietà e che risultava già in parte ostruito dalla presenza di rifiuti.Sequestrati il mezzo e il terreno interessatoL’intervento dei Forestali ha portato al sequestro del trattore, della botte impiegata per il trasporto e dell’area sulla quale erano stati riversati i liquidi. L’attività di controllo è stata poi estesa al frantoio dal quale provenivano i reflui, per verificare la tracciabilità delle operazioni e il rispetto degli obblighi amministrativi.Dall’esame della documentazione sarebbero emerse ulteriori irregolarità. In particolare, nel registro non risultavano le annotazioni relative alle utilizzazioni agronomiche delle acque di vegetazione e non era stato compilato il quaderno di molitura, documento che consente di registrare le attività di lavorazione delle olive.Due persone denunciate per gestione illecita di rifiutiAl termine degli accertamenti, il titolare del frantoio e l’uomo incaricato del trasporto e dello smaltimento sono stati denunciati in stato di libertà. L’ipotesi contestata, allo stato delle verifiche, è quella di gestione illecita di rifiuti speciali liquidi, in concorso.La posizione dei due dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.I rischi ambientali delle acque di vegetazioneI Carabinieri Forestali hanno richiamato l’attenzione anche sulle conseguenze che uno scarico incontrollato di questi residui può provocare sull’ambiente. Sebbene derivino da un processo naturale, le acque di vegetazione contengono elevate quantità di sostanza organica.Quando questa materia si degrada, consuma l’ossigeno presente nell’ambiente. Se i liquidi raggiungono corsi d’acqua o altri corpi idrici, il fenomeno può determinare condizioni di anossia e favorire l’eutrofizzazione, compromettendo gli equilibri degli ecosistemi acquatici. A questi effetti si possono aggiungere odori intensi e persistenti.L’operazione di Valleborsa si inserisce nei controlli svolti sul territorio per contrastare gli scarichi e le forme di gestione irregolare dei residui delle attività produttive, con particolare attenzione alla tutela del suolo e delle risorse idriche.