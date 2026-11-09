L'OPERAZIONE A casa con hashish frozen della California e auto clonata da 150mila euro

Una parte dello stupefacente era stata nascosta nel congelatore della cucina

I carabinieri hanno trovato in casa oltre cinque chili di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, oltre a dispositivi per il confezionamento sottovuoto e un pugnale a scatto. Nel garage anche una Range Rover Sport con targa e telaio clonati, sulla quale erano in corso modifiche per renderla difficilmente identificabile.Dalle sigarette elettroniche contenenti marijuana, con confezioni accattivanti provenienti dalla California, fino alle bustine decorate con personaggi dei cartoni animati e immagini di frutta esotica. Un assortimento di sostanze stupefacenti e prodotti dal confezionamento particolarmente appariscente è stato scoperto dai carabinieri a Giugliano in Campania, durante una perquisizione nell'abitazione di un uomo di 29 anni.L'operazione è stata condotta dai militari della Sezione operativa della Compagnia locale, che hanno fatto irruzione nell'appartamento di Antonio Sarnataro, già noto alle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione è stato rinvenuto un quantitativo consistente di droga, suddiviso in diverse tipologie e preparato in confezioni destinate, secondo gli investigatori, alla distribuzione.Hashish nel congelatore e quasi quattro chili di marijuana in cameraUna parte dello stupefacente era stata nascosta nel congelatore della cucina. Qui i carabinieri hanno trovato complessivamente un chilo e 639 grammi di hashish, suddivisi in 21 panetti quadrati, quattro panetti rettangolari e 23 dosi già confezionate in bustine.Tra i prodotti sequestrati anche il cosiddetto hashish frozen e confezioni dai colori vivaci, con riferimenti a personaggi della serie animata Dragon Ball e alla frutta esotica. Rinvenute inoltre sigarette elettroniche contenenti marijuana, arrivate dagli Stati Uniti, dove prodotti di questo genere possono essere commercializzati nei territori in cui la normativa lo consente, ma che in Italia risultano illegali.La perquisizione è proseguita nella camera da letto, dove sono stati scoperti altri tre chili e 900 grammi di marijuana. Il quantitativo complessivo delle sostanze sequestrate supera dunque i cinque chili.I militari hanno inoltre trovato diversi macchinari per il confezionamento sottovuoto, ritenuti utili alla preparazione e alla conservazione delle sostanze, oltre a un pugnale a scatto.Nel garage una Range Rover con targa e telaio clonatiLa perquisizione ha riservato un'ulteriore scoperta nel garage dell'abitazione. All'interno era custodita una Range Rover Sport del valore indicato di circa 150mila euro, risultata dotata di una targa e di un numero di telaio clonati, riconducibili a un altro veicolo.Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sull'auto erano in corso interventi sulle centraline elettroniche e sui sistemi di allarme. Le modifiche sarebbero state finalizzate a consentire al mezzo di circolare senza essere facilmente individuato. Il veicolo è stato sequestrato per gli ulteriori approfondimenti investigativi.Il 29enne trasferito in carcereAl termine dell'operazione Antonio Sarnataro è stato arrestato e condotto in carcere. Le contestazioni a suo carico riguardano la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la detenzione abusiva di armi e la ricettazione.Il materiale sequestrato, dalla droga ai dispositivi elettronici dell'automobile, sarà sottoposto agli accertamenti necessari nell'ambito delle indagini. L'operazione ha permesso di individuare, nella stessa abitazione, un ingente quantitativo di stupefacenti, strumenti per il confezionamento e un veicolo con elementi identificativi contraffatti.