L'INCHIESTA Appalti e corruzione, indagata l'ex deputata stabiese Teresa Manzo

La posizione di Manzo si inserisce nella parte dell’indagine dedicata al Centro unico di servizi per le società cooperative (Cus)

L’ex parlamentare, in carica dal 2018 al 2022, compare tra le persone convocate per l’interrogatorio preventivo. Al centro degli accertamenti il Centro unico di servizi per le cooperative: secondo l’ipotesi investigativa, il sostegno alla nomina del commissario coordinatore sarebbe stato accompagnato da un impegno ad assumere il compagno dell’ex deputata.L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti episodi di corruzione e irregolarità negli appalti pubblici coinvolge anche Teresa Manzo, già deputata del Movimento 5 Stelle nella legislatura compresa tra il 2018 e il 2022. L’ex parlamentare risulta indagata per corruzione per l’esercizio della funzione ed è tra i destinatari dell’invito a comparire per l’interrogatorio preventivo disposto nell’ambito dell’indagine.Il procedimento è sfociato oggi nell’esecuzione di 13 misure cautelari da parte dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli. Per altre 18 persone è stato invece avviato il percorso dell’interrogatorio preventivo, passaggio nel quale gli indagati possono esporre la propria versione dei fatti prima che vengano assunte le decisioni sulle rispettive posizioni.Il filone sul Centro unico di servizi per le cooperativeLa posizione di Manzo si inserisce nella parte dell’indagine dedicata al Centro unico di servizi per le società cooperative (Cus), struttura che si occupa di favorire l’inserimento lavorativo di persone uscite dal carcere e di cittadini senza occupazione.Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Henry John Woodcock, avrebbero ricostruito un intreccio di rapporti tra soggetti politici e istituzionali, con presunte interferenze nelle procedure di nomina e nella gestione delle risorse destinate alle cooperative. È in questo contesto che viene esaminato il ruolo dell’ex deputata.La nomina del commissario e l’assunzione contestataTra gli indagati dello stesso filone figura Dario Vicedomini, commissario coordinatore del Cus, anche lui accusato di corruzione per l’esercizio della funzione. Secondo la ricostruzione della Procura, la sua candidatura all’incarico sarebbe stata sostenuta presso i vertici del Ministero dello Sviluppo economico grazie all’intervento di Teresa Manzo e di Gennaro Saiello, all’epoca consigliere regionale campano del Movimento 5 Stelle.L’ipotesi investigativa, recepita nella ricostruzione del gip del Tribunale di Napoli Emilio Minio, individua un possibile accordo alla base di quell’interessamento: in cambio del sostegno alla nomina, Vicedomini si sarebbe impegnato ad assumere e retribuire Alessandro Martino, compagno dell’allora parlamentare.È proprio su questo presunto scambio che si concentra una parte degli accertamenti relativi a Manzo, Vicedomini e Martino. Tutti e tre hanno ricevuto l’invito a comparire per l’interrogatorio preventivo.Le posizioni ancora al vaglio del giudicePer l’ex deputata, per il commissario del Cus e per Martino la decisione sulle rispettive posizioni è stata rinviata all’esito delle audizioni. Gli interrogatori dovranno consentire di acquisire le loro dichiarazioni prima delle successive determinazioni giudiziarie.Le contestazioni restano, dunque, nell’ambito delle ipotesi formulate dagli inquirenti e dovranno essere verificate nel corso del procedimento. La responsabilità degli indagati potrà essere accertata soltanto attraverso il percorso giudiziario.