VANDALISMO Scuola allagata nel Napoletano: è stato un 13enne

All’interno dell’edificio sono stati riscontrati diversi danni

Un’incursione durante le ore serali ha provocato danni all’interno dell’istituto Rita Levi Montalcini di Quarto. Nella tarda serata di ieri, alcuni ragazzi hanno raggiunto la scuola di via Vaiani e sono riusciti a entrare nei locali, lasciandosi alle spalle ambienti allagati e arredi danneggiati.La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della Tenenza di Quarto. I militari sono arrivati sul posto a distanza di pochi minuti, ma al loro arrivo i giovani si erano già allontanati, facendo perdere le proprie tracce.Identificato un ragazzo di 13 anniNel corso degli accertamenti è stato possibile risalire all’identità di uno soltanto dei partecipanti: si tratta di un tredicenne, che dopo essere stato individuato è stato riaffidato ai genitori. Gli altri ragazzi coinvolti, invece, non sono stati rintracciati nell’immediatezza dell’intervento.All’interno dell’edificio sono stati riscontrati diversi danni. In particolare, alcuni ambienti risultavano invasi dall’acqua, mentre parte degli arredi era stata danneggiata. Restano da chiarire le modalità con cui il gruppo è riuscito a introdursi nella struttura e a provocare i danneggiamenti.Nei giorni precedenti sventati altri tentativiL’episodio si inserisce in una situazione che aveva già richiesto l’attenzione dei carabinieri. Nei giorni scorsi, infatti, i militari della Tenenza locale erano intervenuti riuscendo a impedire alcuni tentativi di occupazione dell’istituto.Anche per quanto accaduto ieri sera sono in corso le indagini, finalizzate a ricostruire con precisione la dinamica dell’incursione e a identificare gli altri componenti del gruppo. Gli accertamenti dovranno inoltre fare luce sulle responsabilità relative ai danni provocati all’interno della scuola.