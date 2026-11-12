L'AGGRESSIONE Riconosce il ladro della e-bike e viene accoltellato

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire dove sia avvenuto il confronto, come si sia sviluppata la colluttazione e quale sia stato il ruolo delle persone eventualmente coinvolte

Un incontro che sarebbe degenerato in una colluttazione e poi nell’aggressione con un coltello. È questa una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto ad Acerra, dove un uomo di 32 anni è rimasto ferito alla schiena.La vicenda sarebbe collegata ad alcuni furti di biciclette elettriche segnalati nei giorni scorsi nella città dell’area metropolitana di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il trentaduenne avrebbe riconosciuto due persone ritenute possibili autrici dei furti. Il confronto tra loro sarebbe rapidamente sfociato in uno scontro fisico, durante il quale l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio.Le cure a Villa dei FioriDopo l’aggressione, il 32enne ha raggiunto autonomamente la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove i sanitari hanno preso in carico la ferita alla schiena. Le sue condizioni non avrebbero richiesto un ricovero prolungato: dopo le cure è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.La segnalazione ha portato sul posto i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato gli accertamenti per raccogliere gli elementi utili a ricostruire l’episodio.Accertamenti in corso sulla dinamicaGli investigatori stanno lavorando per chiarire dove sia avvenuto il confronto, come si sia sviluppata la colluttazione e quale sia stato il ruolo delle persone eventualmente coinvolte. Anche il collegamento con i furti di e-bike denunciati ad Acerra resta, al momento, un elemento da verificare.La ricostruzione fornita in questa prima fase non costituisce dunque una dinamica accertata. Saranno le indagini dei carabinieri a stabilire le circostanze dell’aggressione e a individuare eventuali responsabilità.