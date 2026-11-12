VIOLENZE Calci e pugni alla moglie incinta, arrestato a Terzigno

Le ferite riportate hanno richiesto il ricorso alle cure ospedaliere

La donna sarebbe stata colpita più volte con calci e pugni durante una lite legata a questioni economiche. Per lei dieci giorni di prognosi. Agli investigatori avrebbe inoltre riferito di precedenti episodi di maltrattamento.Un nuovo episodio di violenza tra le mura domestiche emerge a Terzigno, dove un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. A rendere particolarmente grave la vicenda è la condizione della vittima: la donna, sua moglie, si trova infatti al settimo mese di gravidanza.L’intervento dei militari è scattato dopo l’aggressione, nel corso della quale il ragazzo avrebbe colpito ripetutamente la consorte con calci e pugni. Le ferite riportate hanno richiesto il ricorso alle cure ospedaliere. Dopo gli accertamenti sanitari, per la donna è stata stabilita una prognosi di dieci giorni.La denuncia e il racconto di precedenti violenzeLa lite all’origine dell’ultimo episodio sarebbe stata alimentata da questioni economiche. Ma, secondo quanto ricostruito, l’aggressione non rappresenterebbe un fatto isolato nella vita della coppia.La donna avrebbe infatti già segnalato in passato altri comportamenti violenti. Dopo l’ennesimo episodio, avrebbe raccontato agli investigatori una situazione familiare segnata da maltrattamenti che si sarebbero protratti nel tempo. Un quadro sul quale si concentrano gli accertamenti, anche alla luce delle precedenti denunce.Il 24enne trasferito nel carcere di PoggiorealeAl termine dell’intervento, i carabinieri hanno arrestato il giovane, già noto alle forze dell’ordine. Il 24enne è stato accompagnato nel carcere napoletano di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.La vicenda riporta l’attenzione sulle difficoltà che possono accompagnare il percorso di denuncia delle vittime di violenza domestica. In questo caso, il racconto della donna agli investigatori potrebbe contribuire a ricostruire non soltanto l’ultima aggressione, ma anche gli episodi precedenti che avrebbero caratterizzato la convivenza.Le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.