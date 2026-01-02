il Fatto Vesuviano

Notizie Economia

Pomigliano, inaugurato il nuovo polo Mdba

30 settembre 2026 20:30

Dopo i carburanti, Eni taglia anche le bollette di luce e gas

29 settembre 2026 20:30

La Carta "Dedicata a Te" raddoppia: 1000 euro a famiglia

21 settembre 2026 14:00

Carburanti, verso un buono benzina da 100 euro per i lavoratori

13 settembre 2026 20:30

Leonardo di Nola e Pomigliano, commessa da un miliardo per l'India

04 settembre 2026 07:00

Taglio delle accise solo per il gasolio, sconto minimo e per pochi giorni

27 luglio 2026 20:30

In arrivo il decreto per il diesel: sconto di 24 centesimi

26 luglio 2026 14:30

Il diesel arriva a sfiorare 2,7 euro al litro

18 luglio 2026 23:00

Firmato il decreto, torna la Carta Dedicata a Te da 500 euro

28 giugno 2026 19:00

Pomodoro del Sud, raggiunta l'intesa sul prezzo

18 giugno 2026 14:00

Atitche con Airways, grosse opportunità di lavoro a Napoli e provincia

15 giugno 2026 16:00

Taglio delle accise, ma per il diesel sarà un salasso

06 giugno 2026 22:00

Investimento sul Maximall Pompeii, fino a 2500 assunzioni

04 giugno 2026 23:00

Sigarette, aumenti ma anche cali di prezzi per alcune marche

04 giugno 2026 11:30

Saldi estivi, in Campania partono il 4 luglio

03 giugno 2026 23:00

Carburanti, taglio delle accise almeno fino al 6 giugno

23 maggio 2026 12:30

Vittoria per Pomigliano: produrrà le E-Car di Stellantis

20 maggio 2026 20:00

Nuovo tagli sulle accise dei carburanti

11 maggio 2026 14:00

Decreto Primo Maggio, via a sostegni al reddito concreti

20 aprile 2026 14:30

Bollette della luce, il Governo stanzia fino a 115 euro a famiglia

07 aprile 2026 13:30

Smart working, rischio multe fino a 7mila euro per le imprese

06 aprile 2026 22:00

Carburanti, prorogato il taglio delle accise

04 aprile 2026 12:30

Chiusi 15mila negozi in un anno

01 aprile 2026 12:30

Il diesel arriva fino a 2,7 euro al litro

28 marzo 2026 16:00

Il boom dei prezzi dei carburanti frena anche il turismo

24 marzo 2026 14:30

Carburanti, l'effetto accise è già sparito

23 marzo 2026 12:30

Carburante, in Campania il taglio delle accise è un flop

21 marzo 2026 11:30

Carburanti, taglio di appena 24 centesimi con gli aumenti alle stelle

19 marzo 2026 15:00

Finalmente il taglio delle accise, c'è anche la social card rafforzata

18 marzo 2026 19:30

Carburanti, si va verso lo sconto per chi ha l'Isee basso

16 marzo 2026 14:30

Pasqua di rincari: aumentano anche uova e salumi

15 marzo 2026 20:30

Nessun taglio delle accise: il diesel arriva fino a 2,60 euro al litro

11 marzo 2026 22:00

Voucher della Regione Campania fino a 3000 euro per i figli piccoli

10 marzo 2026 08:00

Scenari disastrosi: "La guerra farà crollare le economie mondiali"

07 marzo 2026 16:00

Benzina già oltre due euro al litro

06 marzo 2026 11:00

Bollette, le famiglie in Campania spendono quasi 1700 euro

05 marzo 2026 14:00

Rincari per la guerra, spese alle stelle per le famiglie

04 marzo 2026 12:00

Al Cis di Nola il boom del traffico di moda

25 febbraio 2026 17:00

Isee acquisito d'ufficio, ecco cosa cambia

24 febbraio 2026 08:30

Bollette, 100 euro di sconto per luce e gas

19 febbraio 2026 18:00

Assegno d'Inclusione, l'importo è dimezzato

07 febbraio 2026 17:00

Tracciata una strada per la rottamazione dei tributi locali

07 febbraio 2026 16:00

Assegno d'Inclusione, la spesa di Napoli supera quella dell'intero Nord

03 febbraio 2026 15:20

Assegno Unico, da febbraio gli aumenti e le maggiorazioni

31 gennaio 2026 19:00

Riecco il Bonus Mobili anche per il 2026

27 gennaio 2026 13:30

Via al Bonus Affitti 2026: come fare domanda

27 gennaio 2026 07:00

Mamme, arrivano 720 euro

26 gennaio 2026 13:00

Pensioni di febbraio, ecco finalmente gli aumenti

26 gennaio 2026 07:00

Ecco il Bonus pensionati 2026

25 gennaio 2026 13:00

Assegno Unico, ci sono gli arretrati da ottenere

25 gennaio 2026 07:00

Bonus Inps nel 2026: ecco quali arriveranno

24 gennaio 2026 13:00

Bonus da 500 euro entro gennaio

24 gennaio 2026 07:00

Bonus Bollette per luce, acqua e gas: ci sono più soldi

23 gennaio 2026 13:00

Nel 2026 un Bonus fino a 2500 euro

23 gennaio 2026 07:00

Bonus sulle pensioni, bisogna fare richiesta

22 gennaio 2026 12:30

Ecco 1500 euro per ogni figlio a scuola

22 gennaio 2026 07:00

Assegno unico, più vantaggi per le famiglie

21 gennaio 2026 13:00

Bonus Inps, si può fare domanda per avere gli arretrati

21 gennaio 2026 07:00

Isee basso, tutti i Bonus del 2026

20 gennaio 2026 13:00

C'è un Bonus del'Inps fino a 550 euro al mese

20 gennaio 2026 07:00

Ecco il Bonus giovani, entra in vigore nel 2026

19 gennaio 2026 12:30

Bonus vacanze Inps, partono già le domande

19 gennaio 2026 07:00

Bonus da 440 euro nel cedolino

18 gennaio 2026 12:30

Ecco tutti i nuovi Bonus per il 2026

18 gennaio 2026 07:00

Bonus da 400 euro al mese per le famiglie fragili

17 gennaio 2026 12:30

Assegno unico di gennaio: aumenti, nuove fasce Isee e calendario dei pagamenti

17 gennaio 2026 07:00

Carta Bonus da 500 euro, c'è attesa

16 gennaio 2026 18:00

Nuovo Bonus per le mamme, domande da inoltrare entro gennaio

16 gennaio 2026 12:00

Arriva il Bonus Voucher da 200 euro

16 gennaio 2026 07:00

Sigarette, da domani c'è un consistente aumento

15 gennaio 2026 14:30

Bonus Inps da 550 euro

15 gennaio 2026 07:00

Tutto approvato, è in arrivo il Bonus da 400 euro

14 gennaio 2026 13:30

Famiglie, l'elenco dei nuovi Bonus per il 2026

14 gennaio 2026 07:00

Ecco il nuovo Isee, favorisce famiglie con figli

13 gennaio 2026 12:30

Famiglie, contributo da 400 euro al mese

13 gennaio 2026 07:00

Pensioni, gli aumenti a febbraio

12 gennaio 2026 18:30

Bonus per la scuola, come fare domanda

12 gennaio 2026 14:30

Bonus per le mamme da 40 euro al mese

12 gennaio 2026 07:00

Ecco i Bonus del 2026 per pagare le bollette

11 gennaio 2026 12:00

Bonus da 2000 euro nel 2026

11 gennaio 2026 07:00

Bonus trasporti da 160 fino a 200 euro

10 gennaio 2026 11:00

Carta Spesa, ecco i moduli per averla

10 gennaio 2026 07:00

Nel 2026 più Bonus per le famiglie

09 gennaio 2026 12:00

Bonus per i figli piccoli, ecco come fare domanda

09 gennaio 2026 07:00

Bonus, accredito sulla carta entro il 30 gennaio

08 gennaio 2026 07:00

Assegni Inps, le date di pagamento di gennaio

07 gennaio 2026 12:30

Via alle pensioni più alte nel 2026

07 gennaio 2026 07:00

Internet veloce, c'è il Bonus statale

06 gennaio 2026 12:00

Bonus 2026, ne arriva uno da 1500 euro

06 gennaio 2026 07:00

Bonus 2026 fino a 300 euro al mese

05 gennaio 2026 15:00

Bonus Affitto, quest'anno potrà arrivare alla cifra super di 5000 euro

05 gennaio 2026 07:00

Nuovi Bonus nel 2026, ma c'è anche l'elenco degli eliminati

04 gennaio 2026 13:00

Assegno Unico, ecco cosa c'è da sapere per gennaio 2026

04 gennaio 2026 07:00

C'è un nuovo Bonus nel 2026, vale 200 euro

03 gennaio 2026 18:00

Buoni spesa per le famiglie nei Paesi Vesuviani

03 gennaio 2026 17:30

Saldi, il decalogo per non farsi "fregare"

03 gennaio 2026 15:30

Famiglie, c'è un nuovo Bonus da 212 euro

03 gennaio 2026 07:00

Ecco 40 euro al mese di ricarica per la Carta Acquisti

02 gennaio 2026 20:30

Bonus Mamme, via libera a 720 euro

02 gennaio 2026 10:30

Bonus Giovani e Donne nel 2026

02 gennaio 2026 08:30

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