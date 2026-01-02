Notizie Economia

Pomigliano, inaugurato il nuovo polo Mdba
30 settembre 2026 20:30
Dopo i carburanti, Eni taglia anche le bollette di luce e gas
29 settembre 2026 20:30
La Carta "Dedicata a Te" raddoppia: 1000 euro a famiglia
21 settembre 2026 14:00
Carburanti, verso un buono benzina da 100 euro per i lavoratori
13 settembre 2026 20:30
Leonardo di Nola e Pomigliano, commessa da un miliardo per l'India
04 settembre 2026 07:00
Taglio delle accise solo per il gasolio, sconto minimo e per pochi giorni
27 luglio 2026 20:30
In arrivo il decreto per il diesel: sconto di 24 centesimi
26 luglio 2026 14:30
Il diesel arriva a sfiorare 2,7 euro al litro
18 luglio 2026 23:00
Firmato il decreto, torna la Carta Dedicata a Te da 500 euro
28 giugno 2026 19:00
Pomodoro del Sud, raggiunta l'intesa sul prezzo
18 giugno 2026 14:00
Atitche con Airways, grosse opportunità di lavoro a Napoli e provincia
15 giugno 2026 16:00
Taglio delle accise, ma per il diesel sarà un salasso
06 giugno 2026 22:00
Investimento sul Maximall Pompeii, fino a 2500 assunzioni
04 giugno 2026 23:00
Sigarette, aumenti ma anche cali di prezzi per alcune marche
04 giugno 2026 11:30
Saldi estivi, in Campania partono il 4 luglio
03 giugno 2026 23:00
Carburanti, taglio delle accise almeno fino al 6 giugno
23 maggio 2026 12:30
Vittoria per Pomigliano: produrrà le E-Car di Stellantis
20 maggio 2026 20:00
Nuovo tagli sulle accise dei carburanti
11 maggio 2026 14:00
Decreto Primo Maggio, via a sostegni al reddito concreti
20 aprile 2026 14:30
Bollette della luce, il Governo stanzia fino a 115 euro a famiglia
07 aprile 2026 13:30
Smart working, rischio multe fino a 7mila euro per le imprese
06 aprile 2026 22:00
Carburanti, prorogato il taglio delle accise
04 aprile 2026 12:30
Chiusi 15mila negozi in un anno
01 aprile 2026 12:30
Il diesel arriva fino a 2,7 euro al litro
28 marzo 2026 16:00
Il boom dei prezzi dei carburanti frena anche il turismo
24 marzo 2026 14:30
Carburanti, l'effetto accise è già sparito
23 marzo 2026 12:30
Carburante, in Campania il taglio delle accise è un flop
21 marzo 2026 11:30
Carburanti, taglio di appena 24 centesimi con gli aumenti alle stelle
19 marzo 2026 15:00
Finalmente il taglio delle accise, c'è anche la social card rafforzata
18 marzo 2026 19:30
Carburanti, si va verso lo sconto per chi ha l'Isee basso
16 marzo 2026 14:30
Pasqua di rincari: aumentano anche uova e salumi
15 marzo 2026 20:30
Nessun taglio delle accise: il diesel arriva fino a 2,60 euro al litro
11 marzo 2026 22:00
Voucher della Regione Campania fino a 3000 euro per i figli piccoli
10 marzo 2026 08:00
Scenari disastrosi: "La guerra farà crollare le economie mondiali"
07 marzo 2026 16:00
Benzina già oltre due euro al litro
06 marzo 2026 11:00
Bollette, le famiglie in Campania spendono quasi 1700 euro
05 marzo 2026 14:00
Rincari per la guerra, spese alle stelle per le famiglie
04 marzo 2026 12:00
Al Cis di Nola il boom del traffico di moda
25 febbraio 2026 17:00
Isee acquisito d'ufficio, ecco cosa cambia
24 febbraio 2026 08:30
Bollette, 100 euro di sconto per luce e gas
19 febbraio 2026 18:00
Assegno d'Inclusione, l'importo è dimezzato
07 febbraio 2026 17:00
Tracciata una strada per la rottamazione dei tributi locali
07 febbraio 2026 16:00
Assegno d'Inclusione, la spesa di Napoli supera quella dell'intero Nord
03 febbraio 2026 15:20
Assegno Unico, da febbraio gli aumenti e le maggiorazioni
31 gennaio 2026 19:00
Riecco il Bonus Mobili anche per il 2026
27 gennaio 2026 13:30
Via al Bonus Affitti 2026: come fare domanda
27 gennaio 2026 07:00
Mamme, arrivano 720 euro
26 gennaio 2026 13:00
Pensioni di febbraio, ecco finalmente gli aumenti
26 gennaio 2026 07:00
Ecco il Bonus pensionati 2026
25 gennaio 2026 13:00
Assegno Unico, ci sono gli arretrati da ottenere
25 gennaio 2026 07:00
Bonus Inps nel 2026: ecco quali arriveranno
24 gennaio 2026 13:00
Bonus da 500 euro entro gennaio
24 gennaio 2026 07:00
Bonus Bollette per luce, acqua e gas: ci sono più soldi
23 gennaio 2026 13:00
Nel 2026 un Bonus fino a 2500 euro
23 gennaio 2026 07:00
Bonus sulle pensioni, bisogna fare richiesta
22 gennaio 2026 12:30
Ecco 1500 euro per ogni figlio a scuola
22 gennaio 2026 07:00
Assegno unico, più vantaggi per le famiglie
21 gennaio 2026 13:00
Bonus Inps, si può fare domanda per avere gli arretrati
21 gennaio 2026 07:00
Isee basso, tutti i Bonus del 2026
20 gennaio 2026 13:00
C'è un Bonus del'Inps fino a 550 euro al mese
20 gennaio 2026 07:00
Ecco il Bonus giovani, entra in vigore nel 2026
19 gennaio 2026 12:30
Bonus vacanze Inps, partono già le domande
19 gennaio 2026 07:00
Bonus da 440 euro nel cedolino
18 gennaio 2026 12:30
Ecco tutti i nuovi Bonus per il 2026
18 gennaio 2026 07:00
Bonus da 400 euro al mese per le famiglie fragili
17 gennaio 2026 12:30
Assegno unico di gennaio: aumenti, nuove fasce Isee e calendario dei pagamenti
17 gennaio 2026 07:00
Carta Bonus da 500 euro, c'è attesa
16 gennaio 2026 18:00
Nuovo Bonus per le mamme, domande da inoltrare entro gennaio
16 gennaio 2026 12:00
Arriva il Bonus Voucher da 200 euro
16 gennaio 2026 07:00
Sigarette, da domani c'è un consistente aumento
15 gennaio 2026 14:30
Bonus Inps da 550 euro
15 gennaio 2026 07:00
Tutto approvato, è in arrivo il Bonus da 400 euro
14 gennaio 2026 13:30
Famiglie, l'elenco dei nuovi Bonus per il 2026
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Ecco il nuovo Isee, favorisce famiglie con figli
13 gennaio 2026 12:30
Famiglie, contributo da 400 euro al mese
13 gennaio 2026 07:00
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Bonus per la scuola, come fare domanda
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Bonus per le mamme da 40 euro al mese
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Internet veloce, c'è il Bonus statale
06 gennaio 2026 12:00
Bonus 2026, ne arriva uno da 1500 euro
06 gennaio 2026 07:00
Bonus 2026 fino a 300 euro al mese
05 gennaio 2026 15:00
Bonus Affitto, quest'anno potrà arrivare alla cifra super di 5000 euro
05 gennaio 2026 07:00
Nuovi Bonus nel 2026, ma c'è anche l'elenco degli eliminati
04 gennaio 2026 13:00
Assegno Unico, ecco cosa c'è da sapere per gennaio 2026
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C'è un nuovo Bonus nel 2026, vale 200 euro
03 gennaio 2026 18:00
Buoni spesa per le famiglie nei Paesi Vesuviani
03 gennaio 2026 17:30
Saldi, il decalogo per non farsi "fregare"
03 gennaio 2026 15:30
Famiglie, c'è un nuovo Bonus da 212 euro
03 gennaio 2026 07:00
Ecco 40 euro al mese di ricarica per la Carta Acquisti
02 gennaio 2026 20:30
Bonus Mamme, via libera a 720 euro
02 gennaio 2026 10:30
Bonus Giovani e Donne nel 2026
02 gennaio 2026 08:30
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