I RAID Attacchi hacker anche ai frigo dei supermercati di Napoli

Gli operatori si sarebbero trovati davanti a confezioni ormai scongelate e prodotti deteriorati

Raid informatici tra il 1° e il 2 novembre avrebbero coinvolto cinque punti vendita, tre nel capoluogo e due in provincia. Alterate le temperature degli impianti frigoriferi: al mattino gli addetti hanno trovato pesce, pollame e altri prodotti completamente scongelati.Un attacco informatico ha colpito diversi supermercati tra Napoli e provincia, provocando la perdita di ingenti quantitativi di alimenti conservati nei reparti dei surgelati. Nel mirino dei pirati informatici sarebbero finiti i sistemi che regolano la temperatura dei congelatori: attraverso un intervento da remoto, i parametri sarebbero stati modificati fino a compromettere la conservazione delle merci.Gli episodi risalirebbero alla notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre. Le segnalazioni riguarderebbero cinque punti vendita, tre situati a Napoli e altri due nell'area metropolitana. Tra le zone interessate ci sarebbero anche quartieri del centro storico, compresi nei territori della II e della III Municipalità. Le catene coinvolte sarebbero diverse e comprenderebbero importanti insegne della grande distribuzione.Temperature alterate durante la notte: al mattino la scopertaLa dinamica descritta è quella di un'azione compiuta senza accesso fisico ai supermercati. Gli aggressori avrebbero raggiunto i dispositivi di controllo degli impianti frigoriferi e modificato i valori impostati per mantenere gli alimenti a temperature inferiori allo zero.Il risultato sarebbe emerso soltanto alla riapertura delle attività. Gli operatori si sarebbero trovati davanti a confezioni ormai scongelate e prodotti deteriorati, tra cui pesce e pollame, con condizioni tali da impedirne la vendita e il consumo. La merce compromessa è stata quindi considerata inutilizzabile.Non si sarebbe trattato, dunque, di un semplice guasto circoscritto a un frigorifero, ma di un'alterazione dei sistemi di gestione della catena del freddo, elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti conservati nei reparti surgelati.Carichi rimossi con i muletti e avviati allo smaltimentoPer liberare gli impianti e rimuovere i prodotti danneggiati, il personale dei punti vendita avrebbe dovuto procedere a un'operazione di movimentazione su larga scala. Le confezioni sono state raccolte in grandi contenitori, trasferite con l'ausilio dei muletti e successivamente caricate su piccoli automezzi per essere portate via e smaltite.L'entità delle operazioni dà la misura delle conseguenze pratiche dell'attacco: non soltanto il blocco temporaneo dei sistemi di refrigerazione, ma anche la necessità di eliminare le scorte che non potevano più essere commercializzate.Secondo le informazioni disponibili, la situazione sarebbe stata successivamente gestita e non si registrerebbero, al momento, problemi generali nell'approvvigionamento dei prodotti. I supermercati non avrebbero quindi difficoltà nel reperire nuova merce.Possibili collegamenti con altri attacchi informaticiGli episodi napoletani potrebbero inserirsi in una campagna più ampia. Nelle stesse giornate sarebbero stati segnalati attacchi in altre regioni italiane e anche in Francia. Inoltre, già sabato 31 ottobre, alcune società tecnologiche italiane che forniscono software gestionali alle imprese sarebbero state interessate da problemi informatici.Tra i settori coinvolti figurerebbero anche aziende che sviluppano e gestiscono programmi utilizzati nella ristorazione e nella distribuzione all'ingrosso. Le criticità segnalate sarebbero state successivamente contenute e superate. Resta da chiarire se esista un collegamento diretto tra queste intrusioni e la manomissione dei sistemi frigoriferi nei supermercati.Indagini della Procura e della Polizia Postale: ancora ignota la provenienzaLa vicenda è finita all'attenzione della Procura di Napoli, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, mentre sono in corso accertamenti della Polizia Postale, impegnata sul fronte della cybersicurezza. Gli investigatori dovranno ricostruire le modalità con cui sarebbero stati violati i sistemi di controllo, individuare eventuali vulnerabilità e soprattutto risalire agli autori dell'operazione.Al momento non sarebbe stata accertata la provenienza dell'attacco né la natura della matrice. Tra gli scenari presi in considerazione ci sarebbero anche quello di un'azione riconducibile alla cosiddetta guerra ibrida e quello di possibili responsabilità interne. Si tratta, tuttavia, di ipotesi investigative ancora da verificare.L'attenzione delle autorità si è estesa anche al livello nazionale: la vicenda sarebbe seguita dal Governo e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il punto centrale degli accertamenti sarà capire se gli attacchi abbiano sfruttato una vulnerabilità comune a più sistemi oppure se siano stati pianificati interventi mirati contro specifiche aziende e infrastrutture della distribuzione alimentare.