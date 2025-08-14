Notizie Politica

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Nola accoglie Giuseppe Conte

15 ottobre 2026 20:00

I 90 anni di Berlusconi, a Napoli spunta il fazzoletto per pulire la sedia di Travaglio

27 settembre 2026 20:00

Scontro sul fiume Sarno tra il sindaco di Scafati e Borrelli

24 agosto 2026 09:00

Il Polo della Sostenibilità Ambientale di San Sebatiano al Vesuvio approda al Parlamento Europeo

16 luglio 2026 19:34

La festa "vietata", chieste le dimissioni del sindaco di San Giuseppe Vesuviano

04 luglio 2026 08:30

Terzigno, il sindaco Carillo nomina i primi tre assessori: Giunta ancora da completare

24 giugno 2026 15:00

A Pompei Tortora batte Alfano, è lui il nuovo sindaco

08 giugno 2026 23:00

Silvia Svanera è il nuovo sindaco di Somma Vesuviana

08 giugno 2026 22:00

Federico è il nuovo sindaco di Ottaviano

08 giugno 2026 21:00

Pompei al ballottaggio, Tortora e Alfano sono vicinissimi

26 maggio 2026 18:30

A Somma Vesuviana è ballottaggio tra Svanera e Granato

26 maggio 2026 14:00

Ottaviano, Federico sfiora l'elezione al primo turno: ballottaggio con Simonetti

26 maggio 2026 11:00

Carillo è il nuovo sindaco di Terzigno

26 maggio 2026 10:30

Lite con la Procura, il sindaco di Torre non ritira le dimissione e va a casa

25 maggio 2026 18:30

Si dimette il sindaco di Torre dopo le parole del Procuratore a Palazzo Fienga

05 maggio 2026 21:00

Elezioni comunali a San Vitaliano: due candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 20:30

Elezioni comunali a Terzigno: tre candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 13:00

Elezioni comunali a Somma Vesuviana: tre candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 12:30

Elezioni comunali a Saviano: due candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 12:00

Elezioni comunali a Sant’Anastasia: tre candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 11:30

Elezioni comunali a San Gennaro Vesuviano: tre candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 11:00

Elezioni comunali a Pompei: tre candidati alla carica di sindaco

26 aprile 2026 10:30

Elezioni comunali a Ottaviano: candidati sindaco e liste

26 aprile 2026 10:00

Vergonosa vignetta contro una consigliera comunale, bufera nel Nolano

22 aprile 2026 20:30

Altri due Comuni in Campania sciolti per camorra

22 aprile 2026 06:00

In Campania sono 90 i Comuni al voto

07 aprile 2026 12:30

Comunali, ecco le 90 città in Campania dove si vota per il sindaco

03 aprile 2026 08:00

Striano, l'ex sindaco Del Giudice aderisce a Forza Italia

13 marzo 2026 21:00

Scioglimento del Comune di Poggiomarino, il Tar conferma

03 marzo 2026 21:00

Il sindaco di Scafati assolto anche in appello

03 marzo 2026 12:00

De Luca conferma: "Mi candido sindaco di Salerno"

21 febbraio 2026 11:00

"A Pollena Trocchia numeri del Comune non sono raggiungibili, il sindaco spieghi"

12 febbraio 2026 21:30

Chiesto l'arresto per consigliere regionale della Campania

20 gennaio 2026 22:00

Si è dimesso il sindaco di Salerno, strada spianata per De Luca

16 gennaio 2026 14:30

Scafati, Aliberti stravince le elezioni per la Provincia di Salerno

12 gennaio 2026 13:00

Comunali, ecco dove si andrà a votare per eleggere il sindaco

09 gennaio 2026 19:00

Somma Vesuviana, responsabilità, visione e condivisione: l’impegno di Sergio D’Avino per la città

09 gennaio 2026 14:00

Metropolis promuove il sindaco Gerli: “Concretezza e visione per Striano”

05 gennaio 2026 13:00

Sorpresa dell'ultimo dell'anno, Fico nomina la Giunta Regionale

31 dicembre 2025 18:00

Lo Sapio e la sfida vinta della "sua" Grande Pompei

17 dicembre 2025 13:57

Nuova Giunta regionale, il punto fermo è Casillo

03 dicembre 2025 08:00

Regione, Casillo verso la vicepresidenza - ECCO IL TOTOGIUNTA

26 novembre 2025 23:00

Consiglio regionale, ecco tutti gli eletti

25 novembre 2025 13:30

Ercolano, Portici, San Giorgio e Torre: Forza Italia farà volantinaggio in autostrada

16 novembre 2025 19:00

Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in corsa per le Regionali

13 novembre 2025 22:00

Regionali in Campania, per la commissione Antimafia ci sono 4 "impresentabili"

12 novembre 2025 17:30

Minacce al sindaco Sepe, la solidarietà da Anci

28 ottobre 2025 19:30

Regionali, l'imprenditore Ditto si ritira e denuncia un sistema lontano dalle esigenze reali dei cittadini

27 ottobre 2025 15:30

Regionali, sport: il modello Caivano come modello italiano

24 ottobre 2025 16:30

Palma Campania, arriva il ministro Lollobrigida

21 ottobre 2025 08:30

Regionali, Bandecchi convince Maria Rosaria Boccia a candidarsi

19 ottobre 2025 12:30

La candidatura vesuviana dell'avvocato Riggi

16 ottobre 2025 09:30

Maria Rosaria Boccia verso la candidatura in Campania con Bandecchi

15 ottobre 2025 22:00

"La Calabria e il voto di protesta: un segnale forte per la politica campana"

10 ottobre 2025 15:30

"La violenza negli Stadi: un problema di Responsabilità Sociale"

10 ottobre 2025 11:30

Regionali, scende in campo Carlo Verna

09 ottobre 2025 20:30

"La Campania, regione con il più alto tasso di minori affetti da disturbo da gioco d'azzardo: un'emergenza sociale"

09 ottobre 2025 19:30

Si dimettono i consiglieri, torna a casa anche il sindaco di Saviano

08 ottobre 2025 20:30

Somma Vesuviana, arriva il commissario straordinario

06 ottobre 2025 18:30

Dimissioni di massa, sfiduciato anche il sindaco di Somma Vesuviana

03 ottobre 2025 17:26

Arriva la sfiducia, "cade" il sindaco di Ottaviano

03 ottobre 2025 11:39

Regionali, Fico chiede la fedina penale a tutti i candidati

26 settembre 2025 08:30

La solita Lega a Pontida, si alza il coro "Vesuvio erutta"

21 settembre 2025 15:00

Scioperi e manifestazioni in Italia contro il Genocidio a Gaza, una mobilitazione storica

21 settembre 2025 09:30

Il Caro Scuola mette a rischio il “diritto costituzionale allo studio” in Campania

17 settembre 2025 11:30

Scuola, la questione vacanze estive sta tenendo banco in tutta Europa

16 settembre 2025 19:30

“Artigianato e cultura: eventi tematici ed inclusivi”, il convegno a Cava dè Tirreni

11 settembre 2025 19:00

Valditara: “Una scuola capace di unire l’Italia, dal Nord al Sud, dal centro alle periferie”

10 settembre 2025 11:30

Cristina morta in ospedale, bufera su De Luca per la lite con la mamma

10 settembre 2025 09:00

Capitale italiana del libro 2026, annunciate le città finaliste

09 settembre 2025 20:30

Pomigliano d'Arco, è polemica sulla cassa integrazione per gli operai della Stellantis

09 settembre 2025 19:30

Festival di Venezia, la premiazione del concorso sulla violenza contro le donne con le opere realizzate dagli studenti

08 settembre 2025 21:30

Startup e progettazione europea, il modello proposto da Fahrenheit

07 settembre 2025 11:30

Nasce a Striano la Destinazion ManagementOrganization (DMO) “Vesuvio”

06 settembre 2025 19:30

L'arte come impegno civile

04 settembre 2025 17:30

America's Cup, il sogno di seguire le regate di match race dal Monte Faito

03 settembre 2025 16:30

L’Élite della Pallanuoto a Vico Equense per il torneo Fritz Dennerlein

02 settembre 2025 20:00

Settembre ed arte, questo mese la Campania offre mille opportunità per meravigliarsi

02 settembre 2025 19:30

Tutto pronto per il G20 sull'informazione che si terrà a Roma

02 settembre 2025 19:00

Su dieci, solo una scuola risulta regolare. La sicurezza scolastica è un miraggio

02 settembre 2025 18:00

L'avvio dell'anno scolastico 2025/26, tutti i numeri e le percentuali delle assunzioni

02 settembre 2025 17:00

Arriverà in tutte le scuole d'Italia il testo per l'introduzione dell'I.A

02 settembre 2025 15:30

Cultura marina e rispetto per l'ambiente, gli eventi per bambini in Costiera Sorrentina

01 settembre 2025 11:30

Protocollo Dap-Webuild, detenuti al lavoro nei cantieri AV

31 agosto 2025 13:30

Casalnuovo, sondaggio social su future amministrative e regionali

30 agosto 2025 13:30

La Promenade a Sud presso l'Anfiteatro di Francavilla

30 agosto 2025 09:30

Comunità Sensibile ottiene un finanziamento regionale di 200.000 euro per rafforzare i servizi a sostegno dei nuclei familiari

29 agosto 2025 17:30

I pendolari della Circum chiedono le dimissioni di De Gregorio

29 agosto 2025 13:30

Anche Assostampa condanna il massacro dei giornalisti a Gaza

29 agosto 2025 11:30

Giuli: "Il Mic sta mappando il fabbisogno culturale degli enti locali"

29 agosto 2025 09:30

Mariglianella, tutto pronto per l'inizio dell'anno scolastico

28 agosto 2025 16:30

L'evento nazionale sulla didattica dell'informatica che si svolge dal 3 al 5 ottobre a Salerno

28 agosto 2025 09:30

L'estate impossibile per chi non ha fissa dimora

26 agosto 2025 19:30

Da domani in Costiera Sorrentina appuntamento col Festival della Danza

24 agosto 2025 11:30

Politiche sociali in Campania, le proposte di Ditto

22 agosto 2025 17:30

Un'opera del Perugino rappresenterà il Mic al Meeting di Rimini

21 agosto 2025 13:30

Pronta la giuria che decreterà la "Capitale italiana del libro 2026"

20 agosto 2025 11:30

In arrivo fondi per le scuole dei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017

20 agosto 2025 09:30

A Ferragosto ingressi da record nei luoghi di cultura

19 agosto 2025 17:30

Un raffreddamento di sistema per vincere il caldo torrido, le proposte di Ditto

14 agosto 2025 19:30

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