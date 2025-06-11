Notizie Sport

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CALCIO NAPOLI — Hojlund non segna da 50 giorni

26 ottobre 2026 21:30

NAPOLI CALCIO — Allegri nervoso: "Ho cambiato gioco, ora tutti all'attacco"

24 ottobre 2026 22:30

CALCIO — Napoli, maglia speciale con il Munaciello per Halloween

23 ottobre 2026 19:30

CALCIO — De Laurentiis: "Non vendo, ho rifiutato un'offerta per il Napoli"

22 ottobre 2026 16:30

Napoli, lite tra Bruscolotti e Di Lorenzo

21 ottobre 2026 19:30

Allegri cambia tutto: 6 cambi contro il Bodo

20 ottobre 2026 13:30

Poggiomarino vola ai Mondiali di Aerial Art: quattro giovani talenti in gara a Cesenatico

20 ottobre 2026 13:00

FC Pozzoromolo, nasce un nuovo progetto calcistico: ambizione e competenza per la prima stagione

11 settembre 2026 11:28

Arsenal in ritiro a Nola per la sfida di Champions

08 settembre 2026 13:30

Sta per saltare l'Europeo di volley a Piazza del Plebiscito

07 settembre 2026 08:30

Quando lo sport diventa lezione di vita, a Poggiomarino il Trofeo Sant’Antonio celebra i valori dei giovani

24 giugno 2026 20:54

Ciclismo, dopo 25 anni torna il Giro della Campania

17 giugno 2026 18:00

La Scafatese vince 6-0 e diventa Campione d'Italia

06 giugno 2026 21:00

“In campo per la solidarietà”, lo sport e le stelle che uniscono il territorio a Brusciano

03 giugno 2026 21:30

Olimpiadi 2036, il Coni vuole Napoli

29 maggio 2026 17:00

Entusiasmo e fair play a Poggiomarino, successo per la prima “Fenix School Volley Cup”

27 maggio 2026 18:30

Nuovo stadio, De Laurentiis punta forte su San Giovanni a Teduccio

26 maggio 2026 08:30

Ferlaino compie 95 anni: "La camorra è stata il mio grande problema"

18 maggio 2026 13:00

Padel a Pompei con Bobo Vieri, Di Canio, Dida e altre "leggende"

15 maggio 2026 11:30

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09 maggio 2026 18:30

Strade non pronte, cambia il percorso del Giro d'Italia a Napoli

08 maggio 2026 07:00

Giro d'Italia a Napoli, oltre 2 milioni di euro per le strade anche nel Nolano

06 maggio 2026 20:30

Mamma irpina e padre cilentano, Matarazzo conquista la Coppa del Re

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Felice Bianco campione regionale di Speed Slalom, battuta la concorrenza a Somma Vesuviana

19 aprile 2026 16:00

Vittoria e bus scoperto, grande festa per la Scafatese

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Boxe Partenopea a San Giuseppe Vesuviano, sport e condivisione per i più piccoli

23 marzo 2026 11:00

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12 marzo 2026 23:00

Il Comune di Napoli apre lo Stadio Maradona al pubblico

10 marzo 2026 20:00

Schiaffo a tifoso, licenziato collaboratore del Napoli Basket

09 marzo 2026 07:00

Euro 2032, ultimatum al Maradona o Napoli resta fuori

28 febbraio 2026 12:30

Giada D'Antonio operata al crociato destro

24 febbraio 2026 20:30

Calcio, ancora biglietti vietati ai residenti a Nola

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"Ha imparato con i tiktoker a Roccaraso", Giada presa in giro in radio

19 febbraio 2026 23:00

Giada cade in allenamento e si rompe il ginocchio, addio Olimpiadi

14 febbraio 2026 20:00

Il Napoli festeggia 100 anni: ecco la moneta celebrativa

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26 gennaio 2026 21:00

Arbitro di basket picchiato durante una partita a Scafati

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Rivoluzione sicurezza negli stadi: Curve con massimo 10mila posti

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Napoli piange Davide Tizzano

29 dicembre 2025 21:00

Crolla il canestro durante la partita del Napoli Basket

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Pista disastrata per l'esordio di Giada D'Antonio nella Coppa del Mondo di sci

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La Nunziatella accoglie Fabio Cannavaro in versione tedoforo

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Giada D'Antonio, la 16enne vesuviana convocata nella nazionale di sci

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Tutto pronto per domani, ecco la fiamma olimpica a Pompei

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Il Giro torna a Napoli: si passa da Sarno, Palma, Nola e Pomigliano

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Il Giro d'Italia passerà di nuovo a Napoli

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Record di iscritti e novità per i giovani alla 18esima Strapoggiomarinese

29 novembre 2025 09:00

Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto

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Camorra infiltrata nella Juve Stabia, disposta l'amministrazione controllata

21 ottobre 2025 14:30

Spese, è attivo il Bonus da 300 euro

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Il debutto in B della S.Giuseppe Terzigno Volley è già storia

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"La violenza negli Stadi: un problema di Responsabilità Sociale"

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Bonus Sport per le famiglie, al via la piattaforma per fare domanda

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25 settembre 2025 11:30

Entusiasmo per la della SSD Volley Poggiomarino, presentato staff e progetto sportivo-solidale

21 settembre 2025 15:22

Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi

19 settembre 2025 09:30

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Cavani salva la vita alla figlia di un giornalista

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03 settembre 2025 16:30

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Altro che tre mesi, per gli esperti Lukaku potrebbe tornare addirittura a febbraio

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04 agosto 2025 19:30

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27 luglio 2025 09:00

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22 luglio 2025 19:00

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18 luglio 2025 12:00

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17 luglio 2025 13:44

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07 luglio 2025 13:30

Ritorna l'aiuto economico per bambini e ragazzi: è di 400 euro

02 luglio 2025 07:00

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Sport, salute e benessere con i prodotti dei Monti Lattari

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Stadio Maradona, il terzo anello riaprirà

11 giugno 2025 08:00

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