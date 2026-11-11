TRAPIANTO FALLITO Domenico, indagati anche due medici di Bolzano

Con queste posizioni, il numero complessivo dei sanitari indagati nell’indagine condotta dai carabinieri del Nas sale a nove

Una coordinatrice e un operatore socio-sanitario saranno ascoltati nell’inchiesta sulla morte del bambino sottoposto a un trapianto di cuore fallito al Monaldi. Al centro degli accertamenti anche le modalità di conservazione dell’organo prelevato in Alto Adige.L’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo si allarga anche al personale dell’ospedale di Bolzano. Nei prossimi giorni due operatori sanitari della struttura altoatesina saranno ascoltati dalla Procura di Napoli: si tratta di una coordinatrice e di un operatore socio-sanitario, entrambi iscritti nel registro degli indagati nell’ambito degli accertamenti sul trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi.Con queste posizioni, il numero complessivo dei sanitari indagati nell’indagine condotta dai carabinieri del Nas sale a nove. L’attività investigativa è coordinata dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. L’obiettivo è ricostruire ogni passaggio della procedura che portò al trasferimento dell’organo da Bolzano a Napoli e al successivo intervento sul bambino, conclusosi tragicamente.Il prelievo a Bolzano e il contenitore sotto esameI due sanitari convocati risultano coinvolti nella vicenda per il ruolo svolto nella struttura in cui venne prelevato il cuore destinato al piccolo Domenico. A Bolzano era arrivata l’équipe proveniente da Napoli, incaricata dell’espianto dell’organo.Uno degli aspetti più delicati dell’indagine riguarda il contenitore utilizzato per il trasporto. Secondo quanto emerso, il dispositivo sarebbe stato ritenuto non conforme alle linee guida e successivamente rabboccato con ghiaccio secco, fornito dall’ospedale altoatesino. È proprio la presenza di questo materiale, capace di determinare temperature estremamente basse, a essere finita al centro degli approfondimenti.Le conseguenze sarebbero diventate evidenti soltanto una volta arrivato a Napoli, quando il contenitore venne aperto. In quel momento i sanitari si sarebbero accorti che il cuore aveva riportato danni irreversibili a causa delle temperature raggiunte durante la conservazione. Nonostante le condizioni dell’organo, il trapianto venne comunque eseguito.Gli accertamenti sulle responsabilitàL’iscrizione dei due operatori di Bolzano nel registro degli indagati viene indicata come un atto dovuto nell’ambito degli accertamenti. La loro posizione dovrà essere esaminata insieme a quella degli altri sanitari coinvolti, per chiarire le responsabilità nelle diverse fasi della procedura: dal prelievo alla preparazione per il trasporto, fino all’impianto al Monaldi.L’indagine punta a ricostruire la sequenza delle decisioni e delle operazioni compiute dalle équipe, verificando il rispetto dei protocolli e delle indicazioni previste per la conservazione di un organo destinato al trapianto.In tribunale l’esame dei consulenti nominati dal gipParallelamente agli interrogatori in Procura, prosegue anche l’attività tecnica disposta dal giudice per le indagini preliminari Mariano Sorrentino. Per domani e dopodomani, in tribunale, è fissato l’esame, seguito dal controesame, dei consulenti nominati dal gip nell’ambito dell’incidente probatorio.Gli approfondimenti riguardano sia il cuore malato di Domenico sia quello prelevato dal donatore a Bolzano. Si tratta di accertamenti considerati centrali per chiarire le condizioni degli organi e ricostruire gli elementi medici e tecnici legati al trapianto.L’incidente probatorio consentirà di acquisire elementi tecnici destinati a essere utilizzati nel procedimento, mentre gli investigatori proseguono il lavoro per definire il quadro delle responsabilità. Per tutte le persone coinvolte resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.