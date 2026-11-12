IL BLITZ Due officine sequestrate nella Terra dei Fuochi

Il materiale comprendeva rifiuti speciali sia pericolosi sia non pericolosi

Tre attività legate alla riparazione dei veicoli, tutte operative senza i necessari titoli e fuori dai circuiti fiscali, sono state individuate dalla Guardia di Finanza nel Casertano. I controlli hanno interessato Aversa e Alife e hanno portato al sequestro di un'officina meccanica, due carrozzerie e diversi locali utilizzati per conservare rifiuti speciali, anche pericolosi.L'intervento rientra nelle verifiche straordinarie disposte per contrastare l'economia sommersa e le violazioni ambientali nelle filiere produttive considerate più esposte a irregolarità, con particolare attenzione al territorio della Terra dei Fuochi.Aversa, nell'officina abusiva trovati oli esausti, batterie e componenti di autoIl primo intervento è stato effettuato dai militari della Compagnia Pronto Impiego di Aversa, che hanno individuato un'officina meccanica con una superficie superiore ai 170 metri quadrati. L'attività risultava priva delle autorizzazioni necessarie per operare.Durante l'ispezione sono stati trovati numerosi materiali accumulati senza il rispetto delle disposizioni ambientali. Tra questi figuravano motori, filtri, frizioni, pneumatici, carcasse di automobili, scarti metallici e componenti di ricambio. Nei locali erano presenti anche residui di diluenti e solventi, una cisterna contenente olio esausto e diverse batterie ormai inutilizzabili.Il materiale comprendeva rifiuti speciali sia pericolosi sia non pericolosi. Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dei rifiuti, insieme alle attrezzature e ai mezzi impiegati nell'attività.Il responsabile dell'officina è stato denunciato all'autorità giudiziaria per le violazioni contestate in materia ambientale. Sul piano amministrativo è stata inoltre prevista una sanzione che può arrivare a 15mila euro, mentre materiali e strumenti di lavoro sono stati sottoposti a vincolo cautelare.Le verifiche hanno riguardato anche cinque clienti trovati all'interno dell'attività mentre si avvalevano dei servizi dell'officina. Anche nei loro confronti sono state contestate sanzioni amministrative per aver affidato i propri veicoli a una struttura priva dei necessari titoli abilitativi.Alife, due carrozzerie sconosciute al FiscoUn secondo filone di controlli è stato condotto dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Piedimonte Matese. A finire sotto osservazione sono state due carrozzerie situate ad Alife, entrambe risultate completamente abusive e prive dei requisiti ambientali richiesti.Gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione di totale irregolarità fiscale: le attività non disponevano di partita Iva e non risultavano in possesso della documentazione contabile. Mancavano inoltre le autorizzazioni necessarie per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni.La presenza di vernici, solventi, componenti di ricambio dismessi e altri materiali potenzialmente pericolosi ha evidenziato il rischio di uno stoccaggio incontrollato, senza le garanzie previste per la tutela dell'ambiente.Scoperto anche un deposito di rifiuti pericolosiNel corso delle verifiche ad Alife, i finanzieri hanno individuato anche un capannone adiacente a una delle carrozzerie. La struttura veniva utilizzata per accumulare ulteriori rifiuti speciali, tra cui rottami metallici, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche non più utilizzabili.Anche i locali, i macchinari e le attrezzature impiegati per le attività abusive sono stati sottoposti a sequestro. Ai titolari delle due carrozzerie e al proprietario del deposito sono state contestate violazioni amministrative, con sanzioni che possono raggiungere i 15mila euro per ciascun responsabile.L'obiettivo: contrastare lavoro sommerso e danni ambientaliL'operazione conferma l'attenzione della Guardia di Finanza casertana verso le attività economiche che operano al di fuori delle regole fiscali e ambientali. Il fenomeno, oltre a sottrarre risorse all'erario, determina condizioni di concorrenza sleale nei confronti delle imprese regolari e può generare conseguenze per il territorio quando i rifiuti vengono gestiti o conservati senza le necessarie precauzioni.Il Comando provinciale sottolinea che il contrasto alle attività sommerse rappresenta anche uno strumento di tutela per gli operatori che rispettano gli obblighi tributari e le norme sulla gestione dei materiali di scarto. In un'area particolarmente delicata come quella della Terra dei Fuochi, i controlli puntano a individuare situazioni in cui l'assenza di autorizzazioni e tracciabilità può tradursi in un rischio concreto per l'ambiente.