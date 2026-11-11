L'INCIDENTE Scontro tra scooter e auto: muore sul colpo

Tra le prime ricostruzioni circolate c'è quella di un incidente avvenuto durante una manovra di sorpasso

La vittima, residente a Pontecagnano Faiano, è stata travolta lungo via Vincenzo Bellini, nei pressi dello svincolo autostradale e della fabbrica Bartolini. Inutili i tentativi di soccorso. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.Un violento impatto tra un'automobile e uno scooter è costato la vita a un uomo di 59 anni nel Salernitano. L'incidente è avvenuto a Montecorvino Pugliano, lungo via Vincenzo Bellini, strada provinciale situata nei pressi dell'uscita dell'autostrada e dello stabilimento Bartolini. La vittima, di origine nordafricana e residente a Pontecagnano Faiano, viaggiava sul mezzo a due ruote quando è stata coinvolta nello scontro.La collisione è stata particolarmente violenta: lo scooter è stato completamente distrutto, mentre anche la vettura ha riportato danni ingenti. Le conseguenze per il motociclista sono state purtroppo fatali. Nonostante l'arrivo tempestivo dei sanitari, per il 59enne non è stato possibile fare nulla.L'ipotesi di un sorpasso all'origine dello scontroRestano ancora diversi aspetti da chiarire sulla dinamica. Tra le prime ricostruzioni circolate c'è quella di un incidente avvenuto durante una manovra di sorpasso, ma si tratta di un'ipotesi iniziale che dovrà trovare conferma negli accertamenti.A occuparsi delle indagini sono i carabinieri della stazione locale, intervenuti per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire la sequenza dei fatti. Sarà necessario stabilire come siano entrati in collisione i due veicoli e quali circostanze abbiano determinato l'impatto.Inutili i soccorsi, il decesso constatato sul postoSul luogo dell'incidente sono arrivate due ambulanze della Vopi, l'associazione di volontariato per il pronto intervento, inviate dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno. Il personale sanitario ha prestato assistenza, ma le condizioni dell'uomo erano ormai compromesse: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.La salma è rimasta sul luogo dello schianto, coperta da un telo in attesa degli ulteriori provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il magistrato di turno potrebbe disporre l'esame autoptico per gli accertamenti medico-legali.Gli investigatori proseguiranno intanto il lavoro per definire con precisione le responsabilità e le modalità dell'incidente. La ricostruzione del sorpasso, al momento soltanto una delle ipotesi al vaglio, resta uno dei punti centrali dell'inchiesta.