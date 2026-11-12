L'EMERGENZA Ladri rubano auto e si intrufolano in una scuola

Le segnalazioni descrivono un fenomeno che andrebbe avanti ormai da alcune settimane

Preoccupazione tra i residenti delle aree dei Camaldoli e di Santa Croce, dove da diverse settimane verrebbero segnalati furti e tentativi di intrusione. A finire nel mirino, secondo le segnalazioni raccolte, non sarebbero soltanto le abitazioni private, ma anche le automobili parcheggiate in strada.A destare particolare allarme è il tentativo di entrare nel plesso scolastico dell’Istituto comprensivo Nazareth, situato in via Comunale Margherita. Un episodio che ha ampliato il timore di chi vive nella zona, considerando che tra i luoghi interessati dalle incursioni ci sarebbe anche uno spazio frequentato quotidianamente da bambini, famiglie e personale scolastico.Una serie di episodi che alimenta l'allarmeLe segnalazioni descrivono un fenomeno che andrebbe avanti ormai da alcune settimane e che coinvolgerebbe più tipologie di obiettivi. Le abitazioni sarebbero state interessate da intrusioni, mentre le vetture sarebbero state prese di mira per furti o tentativi di sottrazione di beni.A rendere ancora più delicata la situazione è il riferimento a un gruppo di ladri che, secondo quanto denunciato, starebbe concentrando le proprie attenzioni proprio sulle due aree cittadine. L’eventuale collegamento tra i diversi episodi dovrà essere verificato attraverso gli accertamenti delle autorità competenti.La richiesta: più pattuglie e prevenzioneDi fronte al susseguirsi delle segnalazioni è stata avanzata una richiesta di maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. In particolare, si sollecitano pattugliamenti più frequenti e una pianificazione dei controlli che consenta di prevenire nuove incursioni.L’obiettivo è aumentare la sorveglianza nelle strade residenziali e nei pressi degli edifici considerati più esposti, evitando che la situazione continui a generare insicurezza tra gli abitanti.La richiesta riguarda anche l’elaborazione di interventi preventivi, così da affiancare ai controlli sul territorio una strategia capace di ridurre le occasioni per mettere a segno nuovi furti.