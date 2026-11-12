MONALDI L'anestesista: "Domenico era ritrapiantabile"

La dottoressa avrebbe riferito che fino a metà gennaio la funzionalità polmonare risultava buona e non si erano manifestate complicazioni neurologiche

Fino alla metà di gennaio, nonostante fosse collegato all’Ecmo, il piccolo Domenico Caliendo avrebbe conservato condizioni cliniche compatibili con la possibilità di affrontare un nuovo trapianto di cuore. È uno dei passaggi centrali della testimonianza resa da Carmela Scarpati, anestesista che ha seguito il bambino durante la degenza in terapia intensiva e che nei giorni scorsi è stata ascoltata dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante, nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del piccolo al Monaldi di Napoli, avvenuta il 21 febbraio.La dottoressa avrebbe riferito che, fino a quel momento, la funzionalità polmonare risultava buona e non si erano manifestate complicazioni neurologiche, epatiche o renali. Non sarebbero state rilevate neppure infezioni. Un quadro che, secondo quanto dichiarato dal medico agli inquirenti, lasciava ancora aperta la prospettiva di un secondo intervento.Il quadro clinico prima del peggioramentoLa testimonianza di Scarpati ricostruisce una fase precisa del decorso clinico di Domenico: quella in cui il bambino, pur necessitando del supporto dell'ossigenazione extracorporea, non presentava ancora le gravi compromissioni che sarebbero emerse nelle settimane successive.L'Ecmo, utilizzata per sostenere le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie, non avrebbe quindi escluso automaticamente, in quella fase, la possibilità di procedere con un nuovo trapianto. La valutazione riferita dall'anestesista si concentra proprio sulle condizioni degli organi e sull'assenza di complicanze che, in seguito, avrebbero reso il quadro molto più difficile.Il nodo del Berlin Heart e la scelta del primo operatoreNel corso dell'audizione sarebbe stato affrontato anche il tema del Berlin Heart, il dispositivo di assistenza ventricolare artificiale che, secondo i consulenti della famiglia Caliendo-Mercolino e i periti nominati nell'incidente probatorio, avrebbe potuto offrire al bambino maggiori possibilità di arrivare a un nuovo trapianto.Le valutazioni tecniche richiamate nell'inchiesta avrebbero indicato una probabilità di successo intorno all'80% nell'ipotesi di un secondo intervento. Scarpati avrebbe riferito al pm che, per quanto appreso, la possibilità di utilizzare il cuore artificiale era stata accantonata fin dall'inizio dal primo operatore, Guido Oppido.Si tratta di un passaggio rilevante nella ricostruzione delle decisioni cliniche, che dovranno essere valutate dagli inquirenti insieme alle cartelle mediche, alle consulenze e alle testimonianze raccolte.La chat «Eroi» e il timore di essere coinvolta in un secondo interventoIl nome dell'anestesista compare anche tra gli utenti della chat denominata «Eroi», acquisita dagli investigatori. Nella conversazione alcuni sanitari si erano scambiati commenti e valutazioni sulla vicenda del bambino, allora ricoverato in condizioni molto delicate.A metà febbraio, secondo quanto emerge dai messaggi, Scarpati avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare il proprio incarico. Il timore era quello di essere individuata per svolgere il ruolo di anestesista in occasione di un eventuale secondo trapianto, di cui si continuava a discutere nonostante il progressivo deterioramento dello stato di salute del piccolo.A quel punto, infatti, il quadro clinico sarebbe diventato sensibilmente più compromesso: la ventilazione polmonare risultava ormai difficoltosa, erano comparse insufficienze epatica e renale e, nelle fasi immediatamente precedenti alla morte, si erano aggiunti anche problemi emodinamici.Nove sanitari indagati, l'inchiesta prosegueL'audizione si inserisce nell'indagine della Procura di Napoli sulla morte di Domenico, per la quale risultano indagati sette operatori sanitari napoletani e due di Bolzano. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le decisioni assunte durante il ricovero, le alternative terapeutiche considerate e le condizioni del bambino nelle diverse fasi della degenza.La testimonianza di Scarpati aggiunge elementi sulla situazione clinica di metà gennaio e sulle valutazioni relative a un possibile nuovo trapianto. Sarà ora compito degli inquirenti confrontare quanto riferito dall'anestesista con le altre dichiarazioni e con le risultanze medico-legali, per chiarire le scelte compiute e le eventuali responsabilità nella vicenda.