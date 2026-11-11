SCAVI Pompei, aperture serali per Villa dei Misteri

il Parco Archeologico ha predisposto un servizio gratuito di navetta, con più corse in partenza da piazza Esedra

Da domani, 12 novembre, partono le visite straordinarie serali alla celebre dimora romana, illuminata per accogliere il pubblico dalle 17 alle 19.30. Il progetto proseguirà fino a marzo 2027 e coinvolgerà anche cinque Comuni del territorio, con appuntamenti dedicati a libri, musica, storia e prodotti tipici.La suggestione della Villa dei Misteri si arricchisce di una nuova occasione per essere vissuta: quando cala la sera, il sito archeologico di Pompei aprirà eccezionalmente le proprie porte ai visitatori, offrendo la possibilità di esplorare uno dei luoghi più conosciuti dell’antica città in un’atmosfera diversa da quella delle consuete visite diurne.L’iniziativa si chiama «I Giovedì a Villa dei Misteri - Serate del territorio vesuviano» e prenderà il via giovedì 12 novembre. Il calendario prevede aperture straordinarie ogni settimana, fino alla metà di marzo 2027, con un programma che affiancherà alla visita archeologica occasioni di incontro e promozione delle identità locali.Visite dopo il tramonto: orari e bigliettiLa Villa sarà accessibile ogni giovedì, una volta terminato il normale orario di apertura del sito. La fascia riservata alle visite serali andrà dalle 17 alle 19.30, con ultimo ingresso consentito alle 19. Il biglietto dedicato costerà 5 euro e l’entrata sarà organizzata direttamente dall’esterno, attraverso l’accesso da strada urbana.Per agevolare gli spostamenti, il Parco Archeologico ha predisposto un servizio gratuito di navetta, con più corse in partenza da piazza Esedra. Chi si troverà già all’interno degli scavi potrà invece raggiungere la Villa dopo le 17 senza acquistare un ulteriore biglietto: sarà sufficiente mostrare il titolo d’ingresso al Parco.Cinque Comuni protagonisti delle serateIl progetto punta a coinvolgere direttamente le amministrazioni locali, trasformando gli appuntamenti in una vetrina condivisa per le risorse culturali e gastronomiche dell’area vesuviana. Hanno aderito cinque Comuni, ciascuno dei quali curerà l’organizzazione di una serata.Il calendario degli appuntamenti affidati alle amministrazioni prevede:Pompei: 26 novembre;Boscoreale: 17 dicembre;Gragnano: 4 febbraio;Castellammare di Stabia: 4 marzo;Lettere: 18 marzo.Le date saranno accompagnate da iniziative pensate per raccontare le peculiarità dei singoli territori. In programma sono previste presentazioni editoriali, letture, approfondimenti storici, proposte musicali e momenti dedicati alle tradizioni locali.Dalla storia ai sapori, un percorso nel territorioAccanto agli appuntamenti culturali troveranno spazio anche le degustazioni, con prodotti tipici presentati da aziende locali. L’intenzione è costruire un’esperienza che non si limiti alla scoperta del patrimonio archeologico, ma permetta ai visitatori di conoscere anche le produzioni e le tradizioni dell’area vesuviana.La formula mette insieme due obiettivi: valorizzare la Villa dei Misteri attraverso un’apertura in orario inconsueto e rafforzare la collaborazione tra il Parco Archeologico e i Comuni vicini. La dimora romana diventa così il punto di partenza di un percorso più ampio, nel quale storia, cultura, gastronomia e identità territoriali dialogano tra loro.Con gli appuntamenti del giovedì, il pubblico potrà dunque tornare alla Villa dei Misteri anche dopo la chiusura ordinaria, scoprendone gli ambienti sotto una nuova luce e partecipando, settimana dopo settimana, a un programma che accompagnerà Pompei e il territorio circostante fino alla primavera del 2027.