SANITA' Bimba trapiantata morì per infenzione, messa in mora al Monaldi

aveva appena due anni e tre mesi quando morì, il 27 marzo 2023, dopo essere stata sottoposta a un trapianto di cuore nel 2021

Recapitata una lettera di messa in mora all’ospedale napoletano per il decesso, avvenuto il 27 marzo 2023, di una piccola paziente di due anni e tre mesi. Secondo la consulenza medico-legale e infettivologica, ci sarebbero state responsabilità nella gestione di un’infezione contratta durante il ricovero. La vicenda è seguita dalla Fondazione Domenico Caliendo.Una nuova vicenda legata alle cure ricevute da piccoli pazienti al Monaldi di Napoli riporta l’attenzione sull’assistenza sanitaria dopo un trapianto cardiaco. Al centro del caso c’è una bambina che aveva appena due anni e tre mesi quando morì, il 27 marzo 2023, dopo essere stata sottoposta a un trapianto di cuore nel 2021.Per questa vicenda è stata inviata all’ospedale una lettera di messa in mora. L’iniziativa si basa sulle valutazioni di due consulenti incaricati dalla famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi: i medici Luca Scognamiglio e Vincenzo Iovinella. Nella loro relazione, che comprende gli aspetti medico-legali e infettivologici, vengono sollevati dubbi sulla gestione di un’infezione contratta in ambiente ospedaliero.Le contestazioni sulla gestione dell’infezioneSecondo la ricostruzione proposta dai consulenti di parte, la bambina sarebbe stata colpita da un’infezione nosocomiale che non sarebbe stata trattata in maniera adeguata. La relazione individua presunte carenze nell’assistenza e attribuisce alle modalità di cura possibili profili di responsabilità.I due professionisti descrivono inoltre le conseguenze patite dalla piccola, indicando nella valutazione un danno biologico e morale terminale. Si tratta delle conclusioni contenute nella consulenza presentata nell’interesse dei familiari: eventuali responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.Il primo caso seguito dalla Fondazione Domenico CaliendoLa storia della bambina rappresenta il primo caso affrontato dalla Fondazione Domenico Caliendo, realtà della quale Petruzzi ricopre il ruolo di vicepresidente. L’organizzazione si occupa delle vicende di minori deceduti dopo percorsi sanitari particolarmente delicati, tra cui quelli legati ai trapianti.Nel corso del 2023 sarebbero morti altri due bambini le cui storie sono state sottoposte all’attenzione della Fondazione. Il tema si intreccia con il caso di Domenico Caliendo, il piccolo deceduto lo scorso febbraio dopo il fallimento di un trapianto cardiaco effettuato il 23 dicembre 2025.Il messaggio WhatsApp e i tre decessi citati nell’inchiestaA collegare ulteriormente le diverse vicende è un messaggio WhatsApp acquisito dalla Procura di Napoli nell’ambito dell’indagine sul trapianto non riuscito di Domenico. In quella comunicazione, secondo quanto riferito dall’avvocato Petruzzi, uno dei sanitari coinvolti avrebbe fatto riferimento a tre bambini deceduti.La Fondazione attende di conoscere a quali casi si riferisse il messaggio e chi siano i minori citati. «Attendiamo di sapere chi sono i tre morti a cui uno dei sanitari coinvolti nell'inchiesta sul trapianto fallito di Domenico fa riferimento in un messaggio WhatsApp acquisito dalla Procura di Napoli», ha dichiarato Petruzzi.La vicenda della bambina morta nel marzo 2023 torna così al centro dell’attenzione, mentre la famiglia, attraverso i propri consulenti, contesta la gestione delle cure ricevute al Monaldi e chiede che siano chiarite le circostanze del decesso.