il Fatto Vesuviano

Notizie Scuola

Ladri all'asilo, portati via anche i giochi dei piccoli

28 novembre 2025 10:00

Bonus da 1500 euro per gli scolari: ecco a chi spettano

28 novembre 2025 07:00

Ladri a scuola portano via 114 computer

28 novembre 2025 06:00

Somma Vesuviana, il "no" dei genitori per i lavori a scuola: «Si sacrifica lo spazio all’aperto dei bambini»

25 novembre 2025 16:00

Scuola, Bonus-Voucher da 1500 euro

20 novembre 2025 11:00

Bimba di 12 anni si lancia nel vuoto a scuola: ha lasciato un bigliettino sul banco

13 novembre 2025 18:30

Bambina di 12 anni cade nel vuoto a scuola e muore

13 novembre 2025 14:30

Fuga di gas a scuola, sgombero e chiusura

13 novembre 2025 10:30

Non manda in bagno la figlia, mamma minaccia la prof a scuola

12 novembre 2025 22:00

Prof muore in classe davanti agli alunni

10 novembre 2025 19:00

Stop agli Assegni Inps a chi non manda i figli a scuola

02 novembre 2025 16:00

Con coltello e droga a scuola, minorenne bloccato nei Paesi Vesuviani

30 ottobre 2025 20:30

Scappa in una scuola per sfuggire alle botte del marito

30 ottobre 2025 15:00

Terremoto, partono le lezioni in Dad

29 ottobre 2025 09:00

Ci risiamo: a 12 anni con il coltello a scuola

28 ottobre 2025 23:00

Terremoto in Campania, domani scuole chiuse

26 ottobre 2025 12:30

Dialogo tra le scuole di formazione campane e le amministrazioni locali

23 ottobre 2025 11:30

Liceo vandalizzato durante l'occupazione

23 ottobre 2025 06:00

Rapporto Education dell'OCSE: le disuguaglianze permangono

22 ottobre 2025 19:30

Appena 13 e 14 anni, in classe con il coltello

20 ottobre 2025 12:00

Suicidio di Paolo, la relazione del ministero: "La scuola ha sminuito gli atti di bullismo"

20 ottobre 2025 10:00

Accoltellato all'uscita di scuola, fermato un 14enne

18 ottobre 2025 21:00

Ladri entrano a scuola e rubano 14 computer

18 ottobre 2025 19:00

L'Europa perde "Mamma Erasmus", la prof che ideò il programma culturale rivoluzionario

18 ottobre 2025 17:30

Zuccando, la festa della zucca di Casalnuovo di Napoli: un evento imperdibile per i bambini

18 ottobre 2025 16:30

Devianza minorile, è emergenza

17 ottobre 2025 19:30

Crolla controsoffitto in una scuola

17 ottobre 2025 14:30

Il debutto in B della S.Giuseppe Terzigno Volley è già storia

16 ottobre 2025 11:30

Professoressa scopre coltello nascosto nei bagni della scuola

15 ottobre 2025 19:00

Ragazzo di 15 anni accoltellato all'uscita di scuola

14 ottobre 2025 19:00

Accerchiato dal branco e mandato in ospedale all'uscita da scuola

11 ottobre 2025 14:30

Bidelli e custodi in agitazione, nessuno pulisce le aule

11 ottobre 2025 10:30

Invasione di topi, scuola resta chiusa per 15 giorni

10 ottobre 2025 06:00

"La Campania, regione con il più alto tasso di minori affetti da disturbo da gioco d'azzardo: un'emergenza sociale"

09 ottobre 2025 19:30

"Salviamo Vite: evento nazionale di Primo Soccorso Pediatrico a Vico Equense"

09 ottobre 2025 18:30

Nuovo concorso per la scuola da 58mila posti

09 ottobre 2025 14:00

Scuola nega iscrizione ad alunno disabile

08 ottobre 2025 11:30

Pronti 3000 euro di Bonus, a chi spettano e perché

07 ottobre 2025 20:00

Mense scolastiche, aziendali e ospedaliere: 215 assunzioni

07 ottobre 2025 14:00

Gaza, partono le occupazioni a scuola

06 ottobre 2025 23:00

Poggiomarino sceglie la pace

04 ottobre 2025 19:30

Pompei, asilo nido nel bene confiscato alla camorra

03 ottobre 2025 19:00

Nuova palestra, opere anticamorra e murales: Poggiomarino non è sola - GUARDA IL SERVIZIO

01 ottobre 2025 14:30

Nube tossica, scuole chiuse e obbligo di mascherine

01 ottobre 2025 12:00

"Internazionalizzazione nella scuola: mobilità e formazione al centro", il 9 ottobre la presentazione del rapporto 2025 al MIM

30 settembre 2025 16:30

Storie di scuola e di genere: a Firenze la mostra sulla formazione tecnica in Italia

30 settembre 2025 13:30

Nasce in Campania l’ACS “Associazione Cybersecurity Sud Italia"

29 settembre 2025 18:30

Carta Bonus da 100 euro per bambini e ragazzi: domande sull'App Io

27 settembre 2025 20:00

La Giornata Mondiale del Cuore, l'importanza della prevenzione

27 settembre 2025 16:30

"Giornata Europea delle Lingue: Celebrare la Diversità Linguistica e Culturale"

25 settembre 2025 19:30

Sguardo di troppo, tentato omicidio davanti scuola

25 settembre 2025 09:00

Istituto di Nola coinvolto nella vendita di diplomi a 25mila euro, nei guai pure prof e alunni

24 settembre 2025 15:00

Gaza, la partecipazione massiccia di ieri ha segnato un punto di svolta

23 settembre 2025 19:00

A scuola nel Napoletano, invece erano tutti al Brennero

23 settembre 2025 19:00

"Pratiche Educative 0-6": il questionario per contribuire alla ricerca scolastica nazionale

22 settembre 2025 23:00

La scuola premia con un Bonus da 333 euro al mese

21 settembre 2025 20:00

Tra i progetti vincitori degli European Innovative Teaching cinque sono italiani

21 settembre 2025 17:30

Alunna del Liceo Pascal di Pompei accompagnerà Mattarella

21 settembre 2025 17:00

Competenze Socio-Emotive nei contesti educativi, se ne parla alla Sapienza di Roma

21 settembre 2025 13:30

La prima Summer School in nome di Mario Paciolla

20 settembre 2025 13:30

Ritorno all'Erasmus in Inghilterra, una apertura significativa

20 settembre 2025 11:30

Ha il divieto di avvicinamento, pedina la moglie a Pompei fino alla scuola dei figli

19 settembre 2025 19:00

Docenti, via libera a 58mila assunzioni

19 settembre 2025 14:00

Campania: scuole insicure, cosa sta succedendo?

19 settembre 2025 11:30

Da oggi Angri diventerà la cittadella dei ragazzi

19 settembre 2025 09:30

Oggi a Napoli si inaugura l'anno scolastico, scelto anche un liceo di Salerno

18 settembre 2025 09:30

Scuola, imposto nuovo dress code

18 settembre 2025 08:00

Martellate in testa a scuola a un compagno, preso 17enne

17 settembre 2025 17:00

Malore in aula, muore docente

17 settembre 2025 15:30

Il Caro Scuola mette a rischio il “diritto costituzionale allo studio” in Campania

17 settembre 2025 11:30

Scuola, la questione vacanze estive sta tenendo banco in tutta Europa

16 settembre 2025 19:30

Scuola, si riparte da Napoli Est. Salierno: «Insieme per la rinascita»

15 settembre 2025 19:27

Prima campanella in 160 istituti della Città Metropolitana di Napoli

15 settembre 2025 17:30

Famiglie costrette a ricorrere ai prestiti per le spese scolastiche

14 settembre 2025 08:00

Scuola a Carbonara di Nola, inaugurata la “stanza morbida” per i bambini con disabilità

12 settembre 2025 22:00

Campania, formazione professionale: "Timori per il futuro, fondamentale lavorare insieme"

12 settembre 2025 16:30

Povertà educativa, Feltrinelli e Save the Children insieme per contrastare il fenomeno

10 settembre 2025 16:30

Un Nuovo Patto per l'Educazione: Una Visione Innovativa per la Scuola

10 settembre 2025 15:30

Valditara: “Una scuola capace di unire l’Italia, dal Nord al Sud, dal centro alle periferie”

10 settembre 2025 11:30

Capitale italiana del libro 2026, annunciate le città finaliste

09 settembre 2025 20:30

Innovazione educativa, la scuola italiana presente a Dublino

09 settembre 2025 13:30

Scuola, la necessità di esportare il modello Caivano

09 settembre 2025 11:30

Condivisione e ingrosso, così si risparmia sui libri scolastici

09 settembre 2025 08:30

Festival di Venezia, la premiazione del concorso sulla violenza contro le donne con le opere realizzate dagli studenti

08 settembre 2025 21:30

A Budapest l’incontro AEC con la magia dell’Orchestra Erasmus, possibilità anche per l'Italia

08 settembre 2025 19:30

Femminicidi, doppio appuntamento culturale ad Ottaviano

07 settembre 2025 19:30

Scuola, classi più piccole e plessi accorpati

07 settembre 2025 08:00

Scuola, tutti i ponti e le festività del prossimo anno

05 settembre 2025 20:30

Bonus scuola, ecco quanto spetta agli alunni

03 settembre 2025 11:00

In Campania il 18,4% dei plessi scolastici è senza certificazioni

03 settembre 2025 08:00

Su dieci, solo una scuola risulta regolare. La sicurezza scolastica è un miraggio

02 settembre 2025 18:00

L'avvio dell'anno scolastico 2025/26, tutti i numeri e le percentuali delle assunzioni

02 settembre 2025 17:00

Arriverà in tutte le scuole d'Italia il testo per l'introduzione dell'I.A

02 settembre 2025 15:30

Miglior giovane traduttore d'Europa, da domani le scuole possono registrarsi per il concorso

02 settembre 2025 13:30

Scuola, ancora qualche giorno per partecipare alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola

01 settembre 2025 19:30

Cultura marina e rispetto per l'ambiente, gli eventi per bambini in Costiera Sorrentina

01 settembre 2025 11:30

Scuola, spesa al supermercato e trasporti: aumenta tutto

01 settembre 2025 07:00

Protocollo Dap-Webuild, detenuti al lavoro nei cantieri AV

31 agosto 2025 13:30

Apertura anno scolastico, Mattarella a Napoli

30 agosto 2025 23:00

Rivoluzione scuola: si passa da 200 a 250 giorni di lezione

30 agosto 2025 08:00

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