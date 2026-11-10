IL DRAMMA Muore in falegnameria a Cercola, non era assunto

La salma è stata trasferita all'obitorio del II Policlinico di Napoli, dove resterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria

Francesco Manzo è stato trovato senza vita nella struttura di via Cupa Travi. I primi accertamenti indicano un arresto cardiocircolatorio, ma sarà l'autopsia a fornire ulteriori elementi. L'uomo, secondo quanto emerso, non risultava regolarmente assunto.Tragedia nel tardo pomeriggio a Cercola, dove un uomo di 63 anni, Francesco Manzo, ha perso la vita all'interno di una falegnameria. L'allarme è scattato intorno alle 18.30, quando i Carabinieri della tenenza locale sono stati chiamati a intervenire nell'attività situata al civico 27 di via Cupa Travi.Per il sessantatreenne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e il medico legale, che hanno partecipato ai primi accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.I primi accertamenti sulla morteDalle verifiche iniziali, la morte sarebbe riconducibile a un arresto cardiocircolatorio. Restano tuttavia da chiarire le cause che hanno preceduto il malore e le condizioni in cui si è verificato l'episodio.La salma è stata trasferita all'obitorio del II Policlinico di Napoli, dove resterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria. È stata disposta l'autopsia, che dovrà contribuire a definire con maggiore precisione le cause della morte.Accertamenti anche sulla posizione lavorativaNel corso delle verifiche è emerso che Francesco Manzo non risulterebbe regolarmente assunto presso la falegnameria. Un elemento che potrebbe assumere rilievo nell'ambito degli accertamenti avviati dopo la tragedia.I Carabinieri hanno disposto il sequestro dell'immobile e dell'area antistante, così da preservare i luoghi e consentire gli approfondimenti necessari. Saranno le indagini e gli esiti degli esami medico-legali a chiarire ogni aspetto della vicenda.