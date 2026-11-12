L'ATTIVITA' Blitz nei B&B: camere ricavate negli spogliatoi

L'intervento rientra in una più ampia attività di controllo sulle strutture ricettive non alberghiere presenti sul territorio cittadino

Un bed and breakfast del centro storico di Napoli è finito nel mirino della Polizia Municipale dopo un controllo sulla regolarità delle attività ricettive extralberghiere. L'ispezione ha fatto emergere una differenza significativa tra quanto dichiarato al Comune e l'effettiva organizzazione degli spazi destinati agli ospiti: a fronte di tre camere e sette posti letto registrati, gli agenti hanno trovato otto stanze, con una disponibilità potenziale di 19 posti.Tra le sistemazioni individuate durante il sopralluogo ce n'erano alcune ricavate in ambienti privi di finestre e in locali che, in origine, erano destinati a essere utilizzati come ripostigli. Una situazione che ha portato gli operatori a contestare diverse irregolarità amministrative.Le verifiche nel cuore della cittàL'intervento rientra in una più ampia attività di controllo sulle strutture ricettive non alberghiere presenti sul territorio cittadino. A occuparsene sono gli agenti dell'Unità Specialistica di Polizia Turistica della Municipale, impegnati soprattutto nelle zone del centro storico, dove la presenza di visitatori e la concentrazione di B&B e altre sistemazioni per soggiorni brevi sono particolarmente elevate.Durante una delle ispezioni, l'attenzione si è concentrata sulla struttura finita successivamente sotto accertamento. Il confronto tra la capacità ricettiva comunicata agli uffici comunali e quella riscontrata sul posto ha evidenziato uno scostamento rilevante: il numero delle camere risultava più che raddoppiato, mentre i posti letto potenzialmente disponibili erano quasi tre volte quelli dichiarati.Quattro violazioni contestateAl termine dell'attività ispettiva, la Polizia Municipale ha rilevato quattro violazioni amministrative. La prima riguarda la gestione dell'attività con modalità differenti rispetto a quelle dichiarate per la locazione breve. È stata inoltre accertata la mancata iscrizione al portale comunale necessario per gli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno.Gli agenti hanno contestato anche l'assenza della certificazione relativa alla prevenzione della legionellosi e la mancata presenza dell'estintore previsto dalla normativa vigente.Le contestazioni riguardano dunque sia gli aspetti amministrativi dell'attività sia alcuni requisiti legati alla sicurezza e alla gestione della struttura. Particolarmente rilevante, tra gli elementi emersi, è la presenza di sistemazioni ricavate in ambienti non originariamente destinati all'accoglienza degli ospiti.Gli atti trasmessi agli uffici comunaliLa documentazione raccolta durante il sopralluogo è stata inoltrata al SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, e agli altri uffici comunali competenti. Saranno queste strutture a valutare gli elementi emersi e a stabilire se ricorrano le condizioni per ulteriori provvedimenti nei confronti dell'attività.I controlli della Polizia Municipale proseguono nel centro storico e nelle altre zone cittadine interessate dalla presenza di strutture extralberghiere. L'obiettivo è verificare che la capacità ricettiva effettiva corrisponda a quella comunicata e che siano rispettati gli obblighi amministrativi e le disposizioni previste per la sicurezza degli ospiti.