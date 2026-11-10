L'INCHIESTA Camorra e appalti, arrestato Casillo presidente di Soresa - ECCO I NOMI

Uno dei filoni principali dell'indagine riguarda l'affidamento quinquennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana

Il presidente del Cda della centrale regionale di committenza è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Al centro delle indagini due procedure pubbliche: il servizio di raccolta dei rifiuti a Somma Vesuviana, da 29,6 milioni, e il noleggio di barelle per le strutture sanitarie, da 23,8 milioni. Eseguite 13 misure cautelari.

In cella sono andati Vincenzo Pagano, presunto reggente del clan Veneruso; Mario Veneruso, presunto boss omonimo; i presunti affiliati Giovanni Annunziata, Salvatore Alfuso, Antonio De Luca; Mario e Marco Langella, imprenditori nel settore dei servizi ambientali e sanitari; Concetta Iardino, collaboratrice del gruppo imprenditoriale Langella.



Un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti accordi corruttivi nella gestione degli appalti pubblici scuote la Soresa, la società regionale che svolge funzioni di centrale di committenza per la Campania. Tra i destinatari delle misure cautelari figura Tommaso Casillo, attuale presidente del Consiglio di amministrazione dell'organismo ed ex esponente delle istituzioni, già senatore, sottosegretario alle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio regionale.



Per Casillo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il carcere. L'ex parlamentare è gravemente indiziato, secondo l'ipotesi accusatoria, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Si tratta di contestazioni che dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario.



La gara per i rifiuti a Somma Vesuviana



Uno dei filoni principali dell'indagine riguarda l'affidamento quinquennale del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana. La procedura aveva un valore economico di circa 29,6 milioni di euro.



Stando alla ricostruzione degli investigatori, Casillo sarebbe intervenuto nella fase di valutazione delle offerte con l'obiettivo di agevolare il gruppo imprenditoriale riconducibile ai Langella e favorirne l'aggiudicazione.



L'attenzione degli inquirenti si è concentrata sulle modalità con cui si sarebbe svolta la procedura e sui rapporti tra i soggetti coinvolti. L'ipotesi investigativa è che la gara sia stata condizionata attraverso interventi e intese non conformi alle regole che disciplinano gli affidamenti pubblici.



Nel mirino anche la fornitura di barelle agli ospedali



Un secondo capitolo dell'inchiesta riguarda una procedura gestita direttamente da Soresa, del valore di circa 23,8 milioni di euro, per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie della Campania.



Anche in questo caso, gli investigatori avrebbero individuato accordi corruttivi che, secondo l'accusa, avrebbero coinvolto imprenditori del gruppo Langella, Casillo e alcuni intermediari. Le verifiche puntano a ricostruire il funzionamento dei presunti rapporti illeciti e il ruolo attribuito a ciascuno dei soggetti interessati.



Le due procedure costituiscono dunque gli assi centrali dell'attività investigativa: da un lato un appalto comunale per la gestione dei rifiuti, dall'altro una gara regionale relativa a un servizio destinato al sistema sanitario.



Tredici misure cautelari, altri indagati convocati



L'operazione è stata eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Napoli insieme al Nucleo investigativo della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Napoli.



Il bilancio complessivo dell'intervento è di 13 misure cautelari: nove persone sono state condotte in carcere, mentre per altre quattro sono stati disposti gli arresti domiciliari. Ulteriori 18 persone hanno ricevuto un invito a comparire per l'interrogatorio preventivo, passaggio previsto nell'ambito della procedura cautelare.



L'indagine mira a fare piena luce sui presunti meccanismi di alterazione delle gare e sulla rete di relazioni che, secondo gli investigatori, avrebbe operato intorno agli affidamenti.



Le accuse contestate e gli elementi raccolti dovranno ora essere sottoposti alle verifiche della magistratura nelle successive fasi processuali. Per tutte le persone coinvolte resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.