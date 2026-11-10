IL RAID Assalto al portavalori, mattinata di terrore sulla Statale

Secondo le prime informazioni, i rapinatori sarebbero entrati in azione con il volto coperto e armati

Mattinata di paura lungo la statale che collega il Foggiano alla provincia Bat. Un gruppo di uomini armati e con il volto coperto avrebbe preso di mira un mezzo della Battistolli. Per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, i responsabili avrebbero incendiato alcuni veicoli, disponendoli di traverso sulla carreggiata.Un commando armato ha preso d’assalto un furgone portavalori nella mattinata di oggi, lungo la strada statale 16, nel tratto compreso tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia. L’episodio si è verificato intorno alle 8.30, mentre il mezzo blindato della società Battistolli procedeva in direzione Foggia.Secondo le prime informazioni, i rapinatori sarebbero entrati in azione con il volto coperto e armati. Il gruppo avrebbe costretto il veicolo a fermarsi, per poi utilizzare dell’esplosivo e far saltare il portellone del blindato. L’obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere il denaro trasportato all’interno.Il bottino non è ancora quantificatoAl momento non è possibile stabilire se il colpo sia andato a segno e se i malviventi siano riusciti effettivamente a impossessarsi dei valori. Restano quindi da chiarire sia l’eventuale ammontare del denaro sottratto sia le modalità con cui il gruppo avrebbe portato a termine l’azione.Veicoli incendiati per bloccare la stradaDopo l’assalto, i responsabili avrebbero predisposto una barriera lungo la carreggiata per agevolare la fuga e rendere più difficile l’arrivo delle forze dell’ordine. Alcuni mezzi sarebbero stati incendiati e lasciati di traverso sulla statale, creando un ostacolo al transito.La zona interessata si trova al confine tra la provincia di Foggia e quella di Barletta-Andria-Trani. L’esatta dinamica dell’assalto, l’eventuale presenza di complici e la direzione presa dai rapinatori dopo il colpo dovranno essere ricostruite dagli investigatori.