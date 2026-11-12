L'INGV Eruzione ai Campi Flegrei: riscritta la storia

Anche la valutazione del materiale magmatico emesso è stata rivista in modo significativo

L’eruzione del Tufo Giallo Napoletano, tra gli episodi più significativi nella storia geologica dei Campi Flegrei, potrebbe essere stata meno imponente di quanto ipotizzato per decenni. A cambiare non è però soltanto la stima della quantità di magma fuoriuscito: la nuova ricostruzione scientifica descrive un’eruzione caratterizzata da una successione di impulsi e dall’attivazione di più serbatoi magmatici, anziché da un’unica grande riserva sotterranea.Le conclusioni arrivano da uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Earth-Science Reviews, realizzato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Alla ricerca hanno collaborato anche il Cnr-Igag, le università di Bologna, Siena e Molise e diversi centri francesi, tra cui Paris-Saclay, Lsce e Geops.Una nuova datazione e una quantità di magma molto inferiore alle stime precedentiSecondo i risultati dello studio, l’eruzione si verificò circa 13.980 anni fa. La nuova datazione presenta un margine di incertezza di 140 anni, consentendo di collocare l’evento in una finestra temporale più precisa rispetto alle ricostruzioni precedenti.Anche la valutazione del materiale magmatico emesso è stata rivista in modo significativo. Il volume sarebbe compreso tra 16 e 20 chilometri cubi: una quantità inferiore a meno della metà rispetto a quella stimata in passato.Per arrivare a queste conclusioni, gli studiosi hanno preso in esame depositi distribuiti su un territorio di circa 80 chilometri, partendo dall'area interna della caldera e spingendosi fino alle zone più distanti. L'analisi ha messo insieme risultati di ricerche condotte nel corso di decenni e nuove informazioni stratigrafiche e geochimiche.Non una sola camera magmatica, ma almeno quattro serbatoiUno degli aspetti più rilevanti riguarda il funzionamento del sistema vulcanico durante l'eruzione. La ricostruzione proposta indica che il magma non sarebbe risalito da un'unica grande camera sotterranea. A fornire il materiale eruttivo sarebbero stati almeno quattro serbatoi distinti, coinvolti in momenti successivi e progressivamente svuotati.La sequenza avrebbe prodotto un evento articolato in più fasi, con impulsi eruttivi e magmi differenti. Una dinamica che, pur ridimensionando la quantità complessiva di materiale emesso, restituisce un quadro più complesso del comportamento del sistema flegreo.«Questo lavoro cambia il modo in cui leggiamo una delle eruzioni più importanti dei Campi Flegrei», ha spiegato Gino González, ricercatore dell'Ingv e primo autore dell'articolo. Il Tufo Giallo, ha osservato, non sarebbe stato il gigantesco cataclisma immaginato in precedenza, ma un fenomeno composto da numerosi impulsi e da magmi diversi, capace comunque di modificare profondamente il territorio.Il materiale dell'eruzione ha contribuito a costruire il paesaggio di NapoliL'importanza del Tufo Giallo non si limita alla storia vulcanica. I depositi lasciati dall'eruzione hanno infatti contribuito a formare il substrato geologico su cui si è sviluppata Napoli.Con il passare del tempo, il materiale si è trasformato in una roccia relativamente tenera e semplice da lavorare. Proprio queste caratteristiche ne hanno favorito l'impiego fin dall'età romana, quando venne utilizzato per realizzare acquedotti, fortificazioni e strutture urbane.Il tufo è entrato così nella storia architettonica di diversi centri dell'area campana, da Partenope a Pompei ed Ercolano. Le sue tracce sono ancora riconoscibili in numerosi luoghi del territorio napoletano, tra cui Castel Sant'Elmo e i Ponti Rossi.Studiare le eruzioni del passato per migliorare gli scenari di rischioLa ricostruzione ha anche una ricaduta sul piano della valutazione della pericolosità vulcanica. Comprendere la quantità di magma coinvolta nelle grandi eruzioni, le modalità della sua risalita e i processi che accompagnano il collasso di una caldera permette infatti di affinare i modelli utilizzati per interpretare l'attività dei vulcani.Roberto Sulpizio, professore dell'Università di Bari e associato Ingv, ha sottolineato proprio il valore di queste informazioni per un'area densamente abitata come quella flegrea, dove vivono circa 400mila persone. La conoscenza degli eventi antichi consente di migliorare gli scenari di riferimento, anche se non permette di stabilire automaticamente come si comporterà il vulcano in futuro.Su questo punto è intervenuto anche Roberto Isaia, ricercatore Ingv, precisando che il Tufo Giallo Napoletano non deve essere considerato necessariamente un modello delle possibili eruzioni future. Rappresenta tuttavia una fonte importante per comprendere i processi che interessano le grandi caldere durante le fasi di unrest, cioè di agitazione del sistema vulcanico.Tra gli elementi emersi dalla ricerca figura inoltre il ruolo delle fratture già presenti nelle rocce, che avrebbero contribuito a determinare i punti di apertura delle bocche eruttive. Un risultato che, secondo Isaia, conferma quanto sia importante mettere in relazione le osservazioni geologiche con le informazioni geofisiche.Il nuovo modello proposto dal gruppo di ricerca offre così un contributo allo studio internazionale delle caldere attive. Non una previsione su una futura eruzione, ma una ricostruzione più dettagliata di come un sistema vulcanico complesso possa evolvere e produrre eventi di media o grande intensità.