L'INCHIESTA Favori in cambio di analisi, indagato il direttore dell'Asl Napoli 3

Giuseppe Russo ha ricevuto un invito a comparire per l'interrogatorio preventivo nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Napoli

Giuseppe Russo ha ricevuto un invito a comparire per l'interrogatorio preventivo nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Napoli. Secondo gli investigatori, avrebbe promesso il proprio intervento per favorire alcune imprese in cambio dell'affidamento delle analisi dei dipendenti a un laboratorio privato.Un presunto scambio di favori tra affidamenti di servizi in strutture sanitarie e prestazioni di laboratorio per i dipendenti di alcune imprese. È uno dei filoni dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli che coinvolge Giuseppe Russo, direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, accusato nell'ambito delle indagini di corruzione per l'esercizio della funzione.Per il manager sanitario è stato disposto un invito a comparire per l'interrogatorio preventivo, così come per l'imprenditore Mauro Beneduce, titolare del laboratorio che sarebbe stato indicato per effettuare gli esami clinici. Al centro della ricostruzione investigativa figurano anche Mario e Marco Langella, imprenditori attivi nei settori dei servizi ambientali e sanitari.L'attività investigativa è coordinata dal pubblico ministero Henry John Woodcock ed è stata condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli.Il presunto scambio tra servizi e analisi clinicheSecondo l'ipotesi formulata dagli inquirenti, Russo avrebbe messo a disposizione il proprio interessamento per agevolare le società dei Langella nell'ottenimento di incarichi presso alcune strutture sanitarie private. In cambio, gli imprenditori si sarebbero impegnati a indirizzare verso il laboratorio di Beneduce gli esami medici dei lavoratori delle proprie aziende.La vicenda, nella ricostruzione della Dda, ruota quindi attorno a un presunto meccanismo di reciproca utilità: da una parte il sostegno agli affidamenti di servizi, dall'altra l'acquisizione di commesse per le analisi cliniche.Gli investigatori ritengono che l'intesa sia stata successivamente concretizzata e che non sia rimasta soltanto una promessa formulata durante un incontro.L'incontro a Volla del marzo 2023Un passaggio centrale dell'indagine è rappresentato da una riunione del 10 marzo 2023, avvenuta nello studio medico di Russo a Volla. L'incontro sarebbe stato registrato attraverso le intercettazioni disposte dagli investigatori.Secondo quanto ricostruito, prima di affrontare gli argomenti più delicati il direttore generale avrebbe spostato il proprio telefono cellulare in un'altra stanza. Nel corso della conversazione, i fratelli Langella avrebbero chiesto il suo intervento per ottenere affidamenti in tre strutture: Villa dei Fiori ad Acerra, Pineta Grande Hospital a Castel Volturno e Ospedale Evangelico Betania a Napoli.La richiesta avrebbe riguardato la possibilità di favorire le loro imprese nell'assegnazione di servizi all'interno dei presidi indicati. La contropartita, secondo l'accusa, sarebbe stata l'indicazione del laboratorio di Beneduce per le prestazioni diagnostiche destinate ai dipendenti delle società.La frase intercettata e gli sviluppi successiviTra gli elementi raccolti durante l'incontro figura una frase attribuita a Russo, che avrebbe insistito sulla scelta del laboratorio: «Le analisi li deve far lui, le analisi li deve fare lui».Per gli investigatori, quella conversazione rappresenterebbe un riscontro importante dell'accordo ipotizzato. Un ulteriore elemento sarebbe arrivato nella primavera del 2026, quando, in concomitanza con l'avvio del servizio di raccolta dei rifiuti a Somma Vesuviana, gli esami clinici dei dipendenti dell'impresa sarebbero stati effettivamente affidati al laboratorio indicato dal direttore generale.È su questi passaggi, insieme agli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini, che si fonda il filone relativo ai presunti rapporti tra il vertice dell'Asl, gli imprenditori e il titolare del laboratorio.L'invito a comparire per l'interrogatorio preventivo consentirà agli indagati di fornire la propria versione dei fatti prima delle eventuali decisioni del giudice sulle misure cautelari. Le contestazioni restano allo stato ipotesi investigative e dovranno essere verificate nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.