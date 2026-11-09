IL BLITZ Spaccia in un vicolo stretto, i carabinieri gli sbarrano le uscite

Come ipotizzato dagli investigatori, sul posto era presente una persona pronta, secondo la ricostruzione, a incontrare i potenziali acquirenti

Blitz dei carabinieri in una strada stretta di Sorrento, ritenuta un punto abituale per la vendita di sostanze stupefacenti. I militari hanno organizzato un intervento per impedire ogni possibile fuga e sorprendere il presunto spacciatore mentre era in attesa dei clienti. L'operazione si è conclusa con l'arresto di un giovane di 23 anni.Strada chiusa alle vie di fuga, militari a piediL'intervento è stato condotto dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sorrento. Secondo quanto ricostruito, i militari conoscevano le caratteristiche della strada, un'arteria particolarmente stretta e frequentata soprattutto da pedoni, che sarebbe stata utilizzata proprio per agevolare le attività di spaccio e rendere più difficili i controlli delle forze dell'ordine.Per sorprendere chi gestiva la presunta attività illecita, i carabinieri hanno predisposto un'azione mirata. Le possibili vie di accesso e di uscita sono state presidiate con le auto di servizio e alcune vetture civetta, mentre i militari hanno proseguito l'avvicinamento a piedi, cercando di non lasciare margini di manovra a chi si trovava nella zona.Il tentativo di fuga con la SmartCome ipotizzato dagli investigatori, sul posto era presente una persona pronta, secondo la ricostruzione, a incontrare i potenziali acquirenti. Alla vista dei carabinieri, il giovane avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente utilizzando la propria Smart.La fuga, però, è durata soltanto pochi metri. Il dispositivo predisposto dai militari ha consentito di bloccare l'auto prima che il conducente potesse raggiungere una delle possibili vie di uscita. A quel punto è scattata la perquisizione, che ha permesso di individuare diverse quantità di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.Sequestrate cocaina, hashish e marijuanaNel corso dei controlli i carabinieri hanno sequestrato 132 dosi di cocaina, 112 grammi di hashish e 7,50 grammi di marijuana. Insieme alla droga è stato trovato anche un bilancino di precisione, elemento che, secondo gli investigatori, sarebbe riconducibile all'attività di preparazione e suddivisione delle sostanze.Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre per il 23enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Arresti domiciliari in attesa del giudizioAl termine delle formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle successive decisioni dell'autorità giudiziaria. L'operazione si inserisce nell'attività di contrasto allo spaccio condotta sul territorio sorrentino, con particolare attenzione ai luoghi che, per conformazione e caratteristiche, possono essere sfruttati per rendere più agevole la vendita di droga e ostacolare i controlli.