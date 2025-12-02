il Fatto Vesuviano

Notizie Bandi & Concorsi

Concorso carabinieri: 400 assunzioni

19 ottobre 2026 21:30

McDonald's assume 75 persone tra Napoli e provincia

10 ottobre 2026 12:00

Ferrovie dello Stato cerca personale

30 agosto 2026 18:00

Bando per 882 assunzioni nella Pubblica Amministrazione

28 agosto 2026 06:00

Sole365 assume in diversi punti vendita in Campania

22 agosto 2026 10:00

Aperto il bando per entrare nell'Esercito: 3200 posti

08 luglio 2026 13:00

Nuove assunzioni al Comune di Napoli, ecco il bando

06 maggio 2026 07:00

Lavoro alla Camera dei Deputati: servono addetti agli orologi

02 aprile 2026 14:00

Concorso al Ministero della Giustizia, oltre 9000 posti

23 marzo 2026 15:00

Sette posti nella società dell'acqua, le domande sono 1600

17 marzo 2026 12:30

Leonardo assume 470 persone

15 marzo 2026 14:00

Assunzioni di Trenitalia nel 2026, ecco come fare

14 marzo 2026 13:30

Maxi-piano per le assunzioni: cinque giorni di colloqui

13 marzo 2026 15:30

La Regione Campania torna ad assumere: ecco i profili aperti

12 marzo 2026 17:00

Cercasi babysitter, paga da 14 euro l'ora

12 marzo 2026 08:30

Postel assume in tutta Italia

11 marzo 2026 13:30

Just Eat assume con il nuovo contratto: paga adeguata e meno ore

10 marzo 2026 14:00

Bando di concorso per 1490 posti nelle Istituzioni Europee

09 marzo 2026 13:30

Sanità, subito 932 assunzioni

08 marzo 2026 13:30

Poste Italiane assume in tutta Italia

07 marzo 2026 13:30

Leroy Merlin assume, i posti di lavoro sono 160

06 marzo 2026 13:30

Despar assume 200 persone

05 marzo 2026 13:30

Regione, pronte quasi 400 assunzioni

04 marzo 2026 13:30

Autisti di bus introvabili, ne servono 76 a 35000 euro l'anno

03 marzo 2026 13:30

Acea assume personale in vari profili

02 marzo 2026 13:30

I supermercati Pam assumono 150 persone

01 marzo 2026 13:30

Concorsi pubblici, altri 800 posti a bando

28 febbraio 2026 13:30

Just Eat assume con salario fisso

27 febbraio 2026 13:30

Arrivano le assunzioni in Equitalia

26 febbraio 2026 13:30

Entro il 2026 ci saranno altre 76 assunzioni in banca

25 febbraio 2026 13:30

Mediaworld apre nuove sedi ed assume

24 febbraio 2026 13:30

Anas assume a tempo indeterminato in tutta Italia

23 febbraio 2026 13:30

Via al bando per la presidenza del Consiglio dei ministri: 156 assunzioni

22 febbraio 2026 13:30

Ministero della Cultura, assunzioni a Napoli e Firenze

21 febbraio 2026 13:30

Statali, sbloccati concorsi per 2466 posti

20 febbraio 2026 13:30

Concorso per i carabinieri, i posti sono 898

19 febbraio 2026 13:30

La Rai assume: ecco profili e come fare domanda

18 febbraio 2026 13:30

Lavoro, 574 assunzioni in tutto il Lazio

16 febbraio 2026 14:00

Fincantieri apre a 4000 assunzioni

14 febbraio 2026 13:30

Sector assume 100 persone

13 febbraio 2026 13:30

Philip Morris, 200 assunzioni in tutta Italia

12 febbraio 2026 13:30

Autisti di bus, 1400 assunzioni nel 2026

11 febbraio 2026 14:00

Autisti di bus, nuove assunzioni a Napoli

11 febbraio 2026 08:30

Bruger King fa partire il maxi-piano di assunzioni in tutta Italia

10 febbraio 2026 13:30

Docenti precari, ora c'è il doppio canale di assunzione

09 febbraio 2026 14:00

Concorsi pubblici 2026, via libera a 2.466 assunzioni nella Pubblica Amministrazione

08 febbraio 2026 13:30

Ferrovie dello Stato assume nel ruolo di capotreno

07 febbraio 2026 14:00

Agenzia delle Entrate, concorsi per 3900 assunzioni

06 febbraio 2026 13:30

Action assume: sono 240 i posti di lavoro

05 febbraio 2026 13:30

Enel, 1000 assunzioni tra operai e tecnici

04 febbraio 2026 14:00

Assunzioni all'Agenzia delle Entrate: i posti sono 2300

03 febbraio 2026 14:15

Ferrero assume: ci sono 440 posti di lavoro

02 febbraio 2026 13:30

Inps, tutti i concorsi dal 2026 al 2028

01 febbraio 2026 13:30

Assunzioni per 73 autisti di bus a tempo indeterminato

31 gennaio 2026 13:00

Concorsi febbraio 2026, circa 4mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione

30 gennaio 2026 14:00

Il Gruppo Hera assume 130 persone in tutta Italia

29 gennaio 2026 13:00

Sicuritalia assume 100 nuovi dipendenti

28 gennaio 2026 13:00

Maxi-concorso pubblico per infermieri con 641 assunzioni

27 gennaio 2026 13:30

Concorso al Ministero delle Finanza, 548 assunzioni

26 gennaio 2026 13:30

Il Vaticano assume: tante posizioni aperte

25 gennaio 2026 13:30

Concorsi pubblici, in arrivo quasi 2500 assunzioni

22 gennaio 2026 13:00

Doria assume, stipendio fino a 1600 euro al mese

21 gennaio 2026 13:30

Ministero della Giustizia, bando per quasi 3700 assunzioni

20 gennaio 2026 18:00

Il Vulcano Buono assume: tre giorni di colloqui

20 gennaio 2026 16:00

Il Comune di Napoli assume 200 vigili urbani

20 gennaio 2026 12:00

Scuola, assunzioni più veloci per i docenti con gli elenchi regionali

19 gennaio 2026 13:00

Ovs, via a 220 assunzioni

18 gennaio 2026 13:00

La Banca d'Italia assume sono 160 posti

17 gennaio 2026 13:00

La Rai assume diplomati anche senza esperienza

16 gennaio 2026 12:30

Il colosso A2A assume 1500 giovani

15 gennaio 2026 15:00

Enel, partono le assunzioni per i diplomati

14 gennaio 2026 14:00

Anas assume, la guida per candidarsi

13 gennaio 2026 13:00

Fincantieri fa partire il piano di assunzioni

12 gennaio 2026 12:30

Nel 2026 ci saranno 3600 assunzioni nelle banche

11 gennaio 2026 12:30

Concorso Inps per oltre 2200 assunzioni

10 gennaio 2026 12:00

Italo Treno sta assumendo

09 gennaio 2026 12:30

Ecco sette concorsi pubblici per un totale di quasi 7500 assunzioni

08 gennaio 2026 21:00

Ecco sei bandi pubblici per migliaia di posti di lavoro

07 gennaio 2026 13:00

Assunzioni in banca, sono quasi 500 posti

06 gennaio 2026 12:30

Amazon assume, occasione imperdibile

05 gennaio 2026 16:30

KFC apre 30 punti vendita e assume oltre 500 lavoratori

04 gennaio 2026 13:30

L'Asl vesuviana assume impiegati: basta il diploma

03 gennaio 2026 08:30

Intesa San Paolo assume 3500 giovani e non solo

02 gennaio 2026 12:00

Inps, piano lavoro da 4800 assunzioni

30 dicembre 2025 14:00

Nuovo concorso pubblico: i posti sono quasi 4000

29 dicembre 2025 12:30

La nota azienda dolciaria assume in tutta Italia

28 dicembre 2025 12:00

Euronics assume addetti ai magazzini in tutta Italia

27 dicembre 2025 12:30

Unieuro apre nuovi negozio ed assume

26 dicembre 2025 12:30

Concorsi Inps 2026: in arrivo 4.800 assunzioni

23 dicembre 2025 12:00

Edison assume in tutta Italia, ecco come candidarsi

22 dicembre 2025 14:00

Agenzia delle Entrate, concorso per 3300 assunzioni

21 dicembre 2025 14:00

Italgas assume in tutta Italia

20 dicembre 2025 14:00

Stellantis cerca personale: 443 assunzioni

19 dicembre 2025 13:50

La Rai assume, bando per 47 posti di lavoro

18 dicembre 2025 14:00

Via a 149 assunzioni tra i Comuni del CentroSud

17 dicembre 2025 14:35

Bando del Ministero della Cultura: 577 assunzioni

15 dicembre 2025 17:38

Concorso Inail per assunzioni a tempo indeterminato

14 dicembre 2025 10:38

Risparmio Casa apre nuovi punti vendita e assume 2500 persone

13 dicembre 2025 09:54

Via alle assunzioni da Happy Casa in tutta Italia

03 dicembre 2025 14:00

Concorsi pubblici per 4000 assunzioni in scadenza a dicembre

02 dicembre 2025 14:00

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