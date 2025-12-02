Notizie Bandi & Concorsi

Concorso carabinieri: 400 assunzioni
19 ottobre 2026 21:30
McDonald's assume 75 persone tra Napoli e provincia
10 ottobre 2026 12:00
Ferrovie dello Stato cerca personale
30 agosto 2026 18:00
Bando per 882 assunzioni nella Pubblica Amministrazione
28 agosto 2026 06:00
Sole365 assume in diversi punti vendita in Campania
22 agosto 2026 10:00
Aperto il bando per entrare nell'Esercito: 3200 posti
08 luglio 2026 13:00
Nuove assunzioni al Comune di Napoli, ecco il bando
06 maggio 2026 07:00
Lavoro alla Camera dei Deputati: servono addetti agli orologi
02 aprile 2026 14:00
Concorso al Ministero della Giustizia, oltre 9000 posti
23 marzo 2026 15:00
Sette posti nella società dell'acqua, le domande sono 1600
17 marzo 2026 12:30
Leonardo assume 470 persone
15 marzo 2026 14:00
Assunzioni di Trenitalia nel 2026, ecco come fare
14 marzo 2026 13:30
Maxi-piano per le assunzioni: cinque giorni di colloqui
13 marzo 2026 15:30
La Regione Campania torna ad assumere: ecco i profili aperti
12 marzo 2026 17:00
Cercasi babysitter, paga da 14 euro l'ora
12 marzo 2026 08:30
Postel assume in tutta Italia
11 marzo 2026 13:30
Just Eat assume con il nuovo contratto: paga adeguata e meno ore
10 marzo 2026 14:00
Bando di concorso per 1490 posti nelle Istituzioni Europee
09 marzo 2026 13:30
Sanità, subito 932 assunzioni
08 marzo 2026 13:30
Poste Italiane assume in tutta Italia
07 marzo 2026 13:30
Leroy Merlin assume, i posti di lavoro sono 160
06 marzo 2026 13:30
Despar assume 200 persone
05 marzo 2026 13:30
Regione, pronte quasi 400 assunzioni
04 marzo 2026 13:30
Autisti di bus introvabili, ne servono 76 a 35000 euro l'anno
03 marzo 2026 13:30
Acea assume personale in vari profili
02 marzo 2026 13:30
I supermercati Pam assumono 150 persone
01 marzo 2026 13:30
Concorsi pubblici, altri 800 posti a bando
28 febbraio 2026 13:30
Just Eat assume con salario fisso
27 febbraio 2026 13:30
Arrivano le assunzioni in Equitalia
26 febbraio 2026 13:30
Entro il 2026 ci saranno altre 76 assunzioni in banca
25 febbraio 2026 13:30
Mediaworld apre nuove sedi ed assume
24 febbraio 2026 13:30
Anas assume a tempo indeterminato in tutta Italia
23 febbraio 2026 13:30
Via al bando per la presidenza del Consiglio dei ministri: 156 assunzioni
22 febbraio 2026 13:30
Ministero della Cultura, assunzioni a Napoli e Firenze
21 febbraio 2026 13:30
Statali, sbloccati concorsi per 2466 posti
20 febbraio 2026 13:30
Concorso per i carabinieri, i posti sono 898
19 febbraio 2026 13:30
La Rai assume: ecco profili e come fare domanda
18 febbraio 2026 13:30
Lavoro, 574 assunzioni in tutto il Lazio
16 febbraio 2026 14:00
Fincantieri apre a 4000 assunzioni
14 febbraio 2026 13:30
Sector assume 100 persone
13 febbraio 2026 13:30
Philip Morris, 200 assunzioni in tutta Italia
12 febbraio 2026 13:30
Autisti di bus, 1400 assunzioni nel 2026
11 febbraio 2026 14:00
Autisti di bus, nuove assunzioni a Napoli
11 febbraio 2026 08:30
Bruger King fa partire il maxi-piano di assunzioni in tutta Italia
10 febbraio 2026 13:30
Docenti precari, ora c'è il doppio canale di assunzione
09 febbraio 2026 14:00
Concorsi pubblici 2026, via libera a 2.466 assunzioni nella Pubblica Amministrazione
08 febbraio 2026 13:30
Ferrovie dello Stato assume nel ruolo di capotreno
07 febbraio 2026 14:00
Agenzia delle Entrate, concorsi per 3900 assunzioni
06 febbraio 2026 13:30
Action assume: sono 240 i posti di lavoro
05 febbraio 2026 13:30
Enel, 1000 assunzioni tra operai e tecnici
04 febbraio 2026 14:00
Assunzioni all'Agenzia delle Entrate: i posti sono 2300
03 febbraio 2026 14:15
Ferrero assume: ci sono 440 posti di lavoro
02 febbraio 2026 13:30
Inps, tutti i concorsi dal 2026 al 2028
01 febbraio 2026 13:30
Assunzioni per 73 autisti di bus a tempo indeterminato
31 gennaio 2026 13:00
Concorsi febbraio 2026, circa 4mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione
30 gennaio 2026 14:00
Il Gruppo Hera assume 130 persone in tutta Italia
29 gennaio 2026 13:00
Sicuritalia assume 100 nuovi dipendenti
28 gennaio 2026 13:00
Maxi-concorso pubblico per infermieri con 641 assunzioni
27 gennaio 2026 13:30
Concorso al Ministero delle Finanza, 548 assunzioni
26 gennaio 2026 13:30
Il Vaticano assume: tante posizioni aperte
25 gennaio 2026 13:30
Concorsi pubblici, in arrivo quasi 2500 assunzioni
22 gennaio 2026 13:00
Doria assume, stipendio fino a 1600 euro al mese
21 gennaio 2026 13:30
Ministero della Giustizia, bando per quasi 3700 assunzioni
20 gennaio 2026 18:00
Il Vulcano Buono assume: tre giorni di colloqui
20 gennaio 2026 16:00
Il Comune di Napoli assume 200 vigili urbani
20 gennaio 2026 12:00
Scuola, assunzioni più veloci per i docenti con gli elenchi regionali
19 gennaio 2026 13:00
Ovs, via a 220 assunzioni
18 gennaio 2026 13:00
La Banca d'Italia assume sono 160 posti
17 gennaio 2026 13:00
La Rai assume diplomati anche senza esperienza
16 gennaio 2026 12:30
Il colosso A2A assume 1500 giovani
15 gennaio 2026 15:00
Enel, partono le assunzioni per i diplomati
14 gennaio 2026 14:00
Anas assume, la guida per candidarsi
13 gennaio 2026 13:00
Fincantieri fa partire il piano di assunzioni
12 gennaio 2026 12:30
Nel 2026 ci saranno 3600 assunzioni nelle banche
11 gennaio 2026 12:30
Concorso Inps per oltre 2200 assunzioni
10 gennaio 2026 12:00
Italo Treno sta assumendo
09 gennaio 2026 12:30
Ecco sette concorsi pubblici per un totale di quasi 7500 assunzioni
08 gennaio 2026 21:00
Ecco sei bandi pubblici per migliaia di posti di lavoro
07 gennaio 2026 13:00
Assunzioni in banca, sono quasi 500 posti
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Amazon assume, occasione imperdibile
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KFC apre 30 punti vendita e assume oltre 500 lavoratori
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L'Asl vesuviana assume impiegati: basta il diploma
03 gennaio 2026 08:30
Intesa San Paolo assume 3500 giovani e non solo
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Inps, piano lavoro da 4800 assunzioni
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Nuovo concorso pubblico: i posti sono quasi 4000
29 dicembre 2025 12:30
La nota azienda dolciaria assume in tutta Italia
28 dicembre 2025 12:00
Euronics assume addetti ai magazzini in tutta Italia
27 dicembre 2025 12:30
Unieuro apre nuovi negozio ed assume
26 dicembre 2025 12:30
Concorsi Inps 2026: in arrivo 4.800 assunzioni
23 dicembre 2025 12:00
Edison assume in tutta Italia, ecco come candidarsi
22 dicembre 2025 14:00
Agenzia delle Entrate, concorso per 3300 assunzioni
21 dicembre 2025 14:00
Italgas assume in tutta Italia
20 dicembre 2025 14:00
Stellantis cerca personale: 443 assunzioni
19 dicembre 2025 13:50
La Rai assume, bando per 47 posti di lavoro
18 dicembre 2025 14:00
Via a 149 assunzioni tra i Comuni del CentroSud
17 dicembre 2025 14:35
Bando del Ministero della Cultura: 577 assunzioni
15 dicembre 2025 17:38
Concorso Inail per assunzioni a tempo indeterminato
14 dicembre 2025 10:38
Risparmio Casa apre nuovi punti vendita e assume 2500 persone
13 dicembre 2025 09:54
Via alle assunzioni da Happy Casa in tutta Italia
03 dicembre 2025 14:00
Concorsi pubblici per 4000 assunzioni in scadenza a dicembre
02 dicembre 2025 14:00
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