IL GIALLO Il medico di Sarno è morto nella casa del sacerdote con una ferita alla testa

Secondo le prime informazioni, sarebbe stato il proprietario dell’immobile a lanciare l’allarme

Una morte improvvisa, in circostanze ancora da chiarire, ha scosso le comunità di Pagani e Sarno. Nicola Confessore, medico di 63 anni specializzato in Nefrologia, è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione in via Barbazzano, nel centro storico paganese. La vicenda è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto prima del decesso. La ricostruzione della vicenda è riportata da Il Mattino.it, che ha seguito il caso. Restano ora gli esiti degli accertamenti disposti dalla magistratura per dare una risposta agli interrogativi sulla morte del medico.Confessore, originario di Nocera Inferiore e residente a Sarno, prestava servizio nel reparto di Medicina Generale dell’ospedale Martiri del Villa Malta. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato il proprietario dell’immobile a lanciare l’allarme: il medico avrebbe bussato alla porta chiedendo aiuto perché colto da un malore. Quando il personale del 118 ha raggiunto l’abitazione, però, per lui non c’era più nulla da fare.I rilievi nell’abitazione e le ipotesi degli investigatoriLa ricostruzione di quei momenti resta uno dei punti centrali dell’inchiesta. Non è ancora stato stabilito che cosa abbia provocato la morte del professionista né quali siano state le sue condizioni immediatamente prima di entrare nell’appartamento.Tra le possibilità considerate c’è quella di un malore improvviso, forse riconducibile a un arresto cardiaco. Ma gli investigatori intendono chiarire l’intera sequenza degli eventi e verificare ogni circostanza utile, senza escludere in questa fase alcuna pista.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Pagani e del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. Nell’abitazione sono stati effettuati rilievi tecnici anche da parte del personale specializzato della Scientifica. Gli investigatori hanno inoltre raccolto le testimonianze di familiari, amici e residenti della zona, per ricostruire gli spostamenti e gli ultimi contatti del medico.Salma sequestrata, attesi gli accertamenti medico-legaliLa Procura ha disposto il sequestro della salma, trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Fucito di Mercato San Severino. Gli esami medico-legali dovranno fornire indicazioni decisive sulle cause del decesso e contribuire a chiarire i dubbi ancora aperti.L’attenzione degli inquirenti è rivolta anche all’immobile di via Barbazzano, dove il 63enne è stato trovato. Le verifiche proseguono per acquisire tutti gli elementi necessari a ricostruire la vicenda.Il cordoglio di Sarno per un professionista stimatoLa notizia ha provocato profonda commozione a Sarno, città nella quale Confessore viveva e lavorava. Colleghi e conoscenti lo ricordano come un medico preparato, disponibile e attento alle persone, oltre che come un uomo impegnato nel sociale e appassionato di musica.Tra i messaggi di cordoglio emerge il ricordo di un professionista capace di ascoltare e offrire sostegno anche nei momenti difficili. «Un amico. Se ne va una persona buona e disponibile, aveva sempre una parola di conforto», ha raccontato un collega, descrivendo lo sgomento per una scomparsa che ha colpito profondamente chi lo conosceva.