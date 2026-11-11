LA STORIA Raffaele e Teresa muoiono a distanza di poche ore dopo una vita insieme

Nelle ore successive alla notizia, i social network si sono riempiti di messaggi di vicinanza e testimonianze d'affetto

La scomparsa ravvicinata di Raffaele Esposito e della moglie Teresa De Simone ha scosso profondamente l'isola. Tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi da familiari, amici e conoscenti.Una doppia perdita che ha lasciato un'intera comunità senza parole. A Ischia, Raffaele Esposito e sua moglie Teresa De Simone sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altra. Prima è scomparso Raffaele; poco tempo dopo anche Teresa si è spenta, rendendo ancora più dolorosa una vicenda che ha suscitato commozione tra quanti conoscevano la coppia.La notizia si è rapidamente diffusa sull'isola, dove la loro morte ravvicinata ha colpito familiari, amici e conoscenti. Una storia segnata da un doppio lutto, difficile da accettare per chi aveva condiviso con loro momenti di vita e conservava ricordi del loro percorso insieme.Il cordoglio di un'intera comunitàNelle ore successive alla notizia, i social network si sono riempiti di messaggi di vicinanza e testimonianze d'affetto. In tanti hanno voluto ricordare Raffaele e Teresa attraverso pensieri personali, piccoli episodi e aneddoti che restituiscono il legame che avevano con le persone del loro ambiente.Dietro la notizia della scomparsa di entrambi, resta il dolore di una famiglia privata in poche ore di due persone care e quello di una comunità che oggi si stringe attorno ai loro familiari. A Ischia, il ricordo della coppia continua a vivere nelle parole di chi li ha conosciuti e ha voluto condividere pubblicamente il proprio cordoglio.