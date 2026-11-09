CRIMINALITA' Ha un debito, catturato e preso in ostaggio dai suoi aguzzini

La vicenda è emersa dopo la segnalazione presentata da un familiare della persona scomparsa

Un uomo straniero sarebbe stato prelevato e rinchiuso in un immobile a Nocera Inferiore per costringerlo a saldare un presunto debito legato agli stupefacenti. La vittima è stata individuata e liberata da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, intervenute dopo la denuncia dei familiari. Tre cittadini egiziani sono stati sottoposti a fermo con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso.La denuncia dei familiari e le indagini coordinate dalla DdaLa vicenda è emersa dopo la segnalazione presentata da un familiare della persona scomparsa. Da quel momento è partita un'attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno e condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza.Gli investigatori hanno avviato una serie di verifiche per ricostruire gli spostamenti dell'uomo, individuare chi potesse essere coinvolto nella sua scomparsa e risalire al luogo in cui era trattenuto. Gli accertamenti, secondo quanto ricostruito, hanno permesso di arrivare in poche ore a un immobile situato a Nocera Inferiore.La liberazione dell'uomo e gli elementi raccoltiUna volta individuato il luogo, le forze dell'ordine sono intervenute, riuscendo a trovare e liberare la vittima. L'ipotesi investigativa è che il sequestro fosse stato organizzato per esercitare pressioni sull'uomo e ottenere il pagamento di un debito riconducibile a questioni di droga.Le successive attività di approfondimento avrebbero consentito di raccogliere ulteriori elementi a carico dei tre cittadini egiziani, oltre a documentare, secondo gli inquirenti, il rischio che potessero sottrarsi alle indagini attraverso una fuga imminente.Tre indagati raggiunti dal provvedimento di fermoNelle prime ore del 6 novembre è stato eseguito il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Salerno. Le notifiche sono state effettuate in località differenti: due dei tre indagati, infatti, si erano già allontanati dalla provincia salernitana.Ai tre viene contestato il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso. Tutti sono stati trasferiti in carcere, dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito, erano già noti alle forze dell'ordine per precedenti penali.Uno degli indagati irregolare in ItaliaNel corso degli accertamenti è emerso inoltre che uno dei tre cittadini egiziani si trovava irregolarmente sul territorio nazionale. Nei suoi confronti la Prefettura di Salerno ha quindi adottato un provvedimento di espulsione.L'inchiesta prosegue per definire tutti gli aspetti della vicenda e chiarire il ruolo attribuito a ciascuno degli indagati. Le contestazioni dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.