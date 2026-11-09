L'ARRESTO Va a rubare cardellini, poi presenta la carta d'identità senza microchip

L'intervento rientra nei servizi di controllo predisposti dai carabinieri Forestali per proteggere l'habitat naturale e la fauna selvatica

Operazione dei carabinieri Forestali nella Valle del Dragone, all'interno del Parco regionale del Terminio, in provincia di Avellino. I militari hanno individuato due persone mentre catturavano cardellini destinati, secondo gli accertamenti, al mercato illegale. Circa venti gli esemplari recuperati. Per entrambi è scattata la denuncia, mentre uno dei due, un 38enne residente nel Napoletano, è stato anche arrestato per il possesso di un documento d'identità ritenuto falso.La cattura degli uccelli nella Valle del DragoneL'intervento rientra nei servizi di controllo predisposti dai carabinieri Forestali per proteggere l'habitat naturale e la fauna selvatica nelle aree dei parchi regionali.Durante le verifiche nella Valle del Dragone, nel territorio comunale di Volturara Irpina, i militari hanno sorpreso due uomini provenienti dalla provincia di Napoli mentre erano impegnati nella cattura di cardellini. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare una ventina di esemplari, che sarebbero stati destinati alla vendita attraverso canali illegali.Due denunce per uccellagione e detenzione illegalePer i due uomini è scattata la denuncia con le contestazioni di uccellagione e detenzione illegale di avifauna selvatica. La cattura di specie protette e il loro commercio fuori dai circuiti autorizzati rappresentano una minaccia per la tutela della biodiversità, soprattutto in territori sottoposti a specifici vincoli ambientali.Il documento senza microchip e l'arresto del 38enneLa posizione di uno dei due fermati si è ulteriormente aggravata durante il controllo. Si tratta di un uomo di 38 anni che, al momento dell'identificazione, ha esibito una carta d'identità elettronica risultata priva del microchip.Per questo motivo il 38enne è stato successivamente arrestato e dovrà rispondere anche delle ipotesi di reato di possesso e fabbricazione di documenti falsi, oltre alle contestazioni relative alla cattura e alla detenzione degli uccelli.L'operazione conferma l'attenzione dei carabinieri Forestali sui fenomeni di bracconaggio e sul commercio illegale di fauna selvatica, con controlli mirati nelle aree protette della provincia di Avellino.