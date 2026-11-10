LA MAXIRISSA Due donne litigano per il parcheggio: 4 feriti a coltellate

La tensione, anziché esaurirsi tra le dirette interessate, sarebbe aumentata con il coinvolgimento dei rispettivi familiari

La discussione sarebbe nata tra due vicine di casa per l'utilizzo del parcheggio condominiale in via Guido Dorso. L'intervento dei familiari ha trasformato il diverbio in uno scontro tra gruppi contrapposti. I feriti sono stati medicati all'ospedale di Frattamaggiore: nessuno è in pericolo di vita.Una discussione nata per una questione di parcheggio si è trasformata in una violenta rissa tra familiari. È accaduto ad Afragola, dove un diverbio tra due donne residenti nello stesso condominio avrebbe coinvolto progressivamente altre persone, fino a provocare il ferimento di quattro uomini.La vicenda è emersa dopo l'intervento dei Carabinieri della stazione di Afragola all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Qui erano arrivate alcune persone con lesioni di diversa entità, circostanza che ha spinto i militari ad avviare gli accertamenti per ricostruire quanto successo.La discussione per il parcheggio e l'arrivo dei parentiSecondo la prima ricostruzione, il litigio sarebbe cominciato alcune ore prima in via Guido Dorso 14. Protagoniste iniziali due donne di Afragola, vicine di casa, che avrebbero avuto un contrasto legato all'utilizzo degli spazi di sosta condominiali.La tensione, anziché esaurirsi tra le dirette interessate, sarebbe aumentata con il coinvolgimento dei rispettivi familiari. L'arrivo di diversi parenti avrebbe fatto degenerare la discussione, dando origine a uno scontro tra le due fazioni.Quattro feriti, tra loro un minorenneAl termine della rissa, quattro parenti di una delle due donne si sono rivolti all'ospedale di Frattamaggiore per ricevere assistenza. Le lesioni riportate sono differenti per tipologia e gravità.Il più giovane, un ragazzo di 17 anni, ha ricevuto una prognosi di due giorni. Un venticinquenne ha riportato una ferita da taglio alla spalla sinistra, medicata con due punti di sutura. Un uomo di 22 anni ha invece accusato un trauma cranico ed è stato trattenuto in osservazione.Più numerose le ferite riscontrate sul quarantatreenne, che presentava cinque lesioni da taglio localizzate tra le spalle e le braccia. Nonostante il quadro clinico dei quattro coinvolti, nessuno risulta in pericolo di vita.Indagini dei Carabinieri sulla rissaI militari stanno lavorando per definire con precisione le diverse fasi dell'episodio, chiarire il ruolo delle persone coinvolte e ricostruire le responsabilità individuali.Gli accertamenti dovranno fare luce su come il contrasto iniziale tra le due vicine sia rapidamente degenerato in uno scontro collettivo, conclusosi con quattro persone costrette a ricorrere alle cure ospedaliere.