IL ROGO Incendio nell'hotel a 5 stelle di Napoli

Le squadre di soccorso sono intervenute per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata

Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, dove è divampato un incendio all’interno di una struttura alberghiera in via Giulio Cesare.Secondo le prime informazioni diffuse dai pompieri, il rogo avrebbe interessato un locale tecnico dell’hotel. Le fiamme, stando a quanto riferito, sarebbero rimaste circoscritte all’ambiente in cui si è sviluppato l’incendio, senza estendersi agli altri spazi della struttura.Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimentoLe squadre di soccorso sono intervenute per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata. Al momento della comunicazione dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento risultavano ancora in corso.Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio né sulle eventuali conseguenze per gli ospiti e il personale dell’albergo. Saranno gli accertamenti successivi a chiarire l’origine delle fiamme e a verificare le condizioni dei locali coinvolti.