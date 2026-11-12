VIOLENZA Minaccia moglie e figli con un coltello: arrestato nel Vesuviano

A evitare conseguenze ancora più gravi sarebbe stato anche il tempestivo intervento di alcuni vicini

Momenti di paura in un’abitazione di San Giorgio a Cremano, dove una discussione tra coniugi si è trasformata in una situazione di grave pericolo per l’intero nucleo familiare. Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato, secondo la ricostruzione, la moglie e i due figli con un coltello da cucina.A evitare conseguenze ancora più gravi sarebbe stato anche il tempestivo intervento di alcuni vicini, intervenuti dopo aver sentito le urla provenire dall’appartamento. I militari della stazione locale sono arrivati sul posto in seguito alla chiamata al 112.La lite e il tentativo di colpire il figlioLa vicenda sarebbe cominciata nel primo pomeriggio di ieri. L’uomo avrebbe iniziato a inveire contro la moglie, rimproverandola di averlo fatto apparire negativamente agli occhi dei figli. La discussione sarebbe rapidamente degenerata in uno scontro fisico.Durante la colluttazione, il 56enne avrebbe cercato di colpire il figlio di 18 anni, intervenuto per difendere la madre e la sorella quattordicenne. A quel punto il padre avrebbe raggiunto la cucina, preso un lungo coltello da un cassetto e iniziato a inseguire il ragazzo, che nel frattempo cercava di allontanarsi.La moglie avrebbe tentato di fermarlo, ma si sarebbe trovata a sua volta davanti alla lama, puntata dal marito verso il ventre. La donna sarebbe riuscita a intervenire direttamente, bloccando l'uomo e togliendogli il coltello. La figlia più piccola, intanto, aveva chiesto aiuto.I vicini proteggono i ragazzi, poi arriva il 112Il pericolo, tuttavia, non sarebbe terminato con il primo disarmo. Dopo aver momentaneamente lasciato il coltello in cucina, l’uomo lo avrebbe ripreso, tornando a cercare il figlio con l’intenzione di raggiungerlo.Le grida hanno attirato l’attenzione delle persone che abitavano negli appartamenti vicini. Alcuni residenti sarebbero intervenuti riuscendo a interporsi tra il padre e i familiari, mentre i due ragazzi trovavano riparo nell’abitazione accanto. Una presenza decisiva per impedire che l’aggressione proseguisse, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.I carabinieri, giunti nell’appartamento, hanno raccolto le prime informazioni e avviato le ricerche dell’uomo. Il 56enne è stato individuato poco distante da casa, seduto su una panchina e impegnato in una conversazione telefonica con la moglie. I militari lo hanno fermato e accompagnato in caserma.Il racconto della moglie: violenze che sarebbero andate avanti per anniL’uomo, incensurato, avrebbe manifestato un forte alito vinoso e continuato a sostenere la propria innocenza. In caserma, però, la moglie ha riferito agli investigatori che quanto accaduto non sarebbe stato un episodio isolato.Nel suo racconto sarebbero emersi comportamenti violenti ripetuti nel corso degli anni, anche quando i figli erano presenti: aggressioni, minacce e insulti. La donna avrebbe inoltre descritto circostanze nelle quali sarebbe stata costretta a lasciare la casa insieme ai ragazzi per sottrarsi alle condotte del marito.Le dichiarazioni della madre avrebbero trovato riscontro anche nelle testimonianze dei due figli. Sulla base degli elementi raccolti, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del 56enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.La ricostruzione degli episodi e le responsabilità contestate dovranno ora essere valutate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.