L'INCIDENTE Violento frontale tra due auto davanti al cimitero

nessuno dei due automobilisti sembrerebbe aver riportato lesioni particolarmente gravi

Momenti di apprensione a Campagna, in provincia di Salerno, dove due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente frontale nei pressi del cimitero cittadino. L'impatto ha provocato il ferimento di entrambi i conducenti. Ad avere bisogno di maggiori cure è stato un uomo di 37 anni, residente ad Ascea, soccorso dal personale sanitario e successivamente accompagnato in ospedale.



I soccorsi e il trasferimento a Eboli



La richiesta di intervento è arrivata alla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno, che ha attivato un'ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I. I volontari hanno raggiunto il luogo dell'incidente e hanno prestato le prime cure al trentasettenne, che presentava un trauma cranico e una lesione al capo.



Una volta stabilizzate le condizioni sul posto, l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Eboli. Il ricovero si è reso necessario per sottoporlo agli esami clinici e verificare l'eventuale presenza di conseguenze non immediatamente visibili provocate dalla collisione.



Anche il conducente dell'altra automobile ha riportato alcune ferite, giudicate lievi nelle prime valutazioni. Secondo le informazioni disponibili, nessuno dei due automobilisti sembrerebbe aver riportato lesioni particolarmente gravi.



Auto distrutte, strada temporaneamente chiusa



La violenza dell'urto ha lasciato segni evidenti sui mezzi coinvolti. Una delle vetture ha subito danni molto estesi nella parte anteriore: il cofano è risultato profondamente deformato, mentre parabrezza e finestrini si sono infranti. Anche l'altra automobile è rimasta pesantemente danneggiata.



Entrambi i veicoli non erano più in grado di proseguire la marcia e si è reso necessario l'arrivo di un carro attrezzi per rimuoverli dalla carreggiata. Per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e consentire il recupero delle auto, la strada che conduce al cimitero è stata chiusa temporaneamente.



La circolazione ha subito conseguenze significative, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito nella zona.



Accertamenti per ricostruire la dinamica



Sul luogo dello scontro sono intervenute anche le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi e nella raccolta delle dichiarazioni delle persone presenti. L'obiettivo è stabilire come si sia verificato l'impatto e quali circostanze abbiano portato le due vetture a scontrarsi frontalmente.



La dinamica resta quindi da chiarire. Gli accertamenti proseguiranno anche sulla base degli elementi raccolti durante l'intervento, mentre per il conducente ferito più seriamente saranno gli esami effettuati in ospedale a fornire un quadro clinico più completo.