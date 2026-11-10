TRASPORTI Disabile "parcheggiato" tra le auto sul traghetto

Una traversata trasformata in un percorso a ostacoli per una persona che si muove in carrozzina

Le immagini si riferiscono alla traversata delle 10.40 del 9 novembre e sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli. Secondo la segnalazione, l’assenza di ascensori e collegamenti accessibili avrebbe impedito alla persona con disabilità di raggiungere gli spazi riservati ai viaggiatori.Una traversata in traghetto trasformata in un percorso a ostacoli per una persona che si muove in carrozzina. È la situazione documentata da alcune fotografie scattate a bordo di una nave partita da Pozzuoli e diretta a Ischia alle 10.40 del 9 novembre. Le immagini, arrivate al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, mostrerebbero un passeggero costretto a rimanere sul ponte destinato alle automobili, senza la possibilità di accedere alle sale comuni e agli ambienti riservati ai viaggiatori.La persona sarebbe stata sistemata tra i veicoli, in uno spazio che non le avrebbe consentito di vivere la traversata nelle stesse condizioni degli altri passeggeri. Secondo quanto riferito nella segnalazione, a bordo mancavano percorsi utilizzabili dalle persone con mobilità ridotta e ascensori dedicati per raggiungere i livelli superiori della nave.La denuncia: «Un viaggio senza dignità»La vicenda ha suscitato la protesta di Borrelli, che ha definito inaccettabile una simile condizione per chi deve utilizzare un collegamento marittimo. Il parlamentare ha contestato il trattamento riservato al passeggero, sottolineando come l'impossibilità di raggiungere gli spazi destinati alla clientela finisca per compromettere non soltanto il comfort, ma anche la dignità e la sicurezza durante il viaggio.Nella sua presa di posizione, il deputato ha richiamato anche la necessità che l’accessibilità non venga considerata un servizio aggiuntivo, ma un requisito essenziale del trasporto pubblico marittimo. La possibilità di salire a bordo, spostarsi tra i ponti e utilizzare gli ambienti comuni dovrebbe infatti essere garantita a tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche.La polemica sul sistema dei collegamenti marittimiBorrelli ha inserito l’episodio nel più ampio confronto sulle modalità con cui vengono gestite le rotte tra la terraferma e le isole del Golfo di Napoli. Secondo il parlamentare, le compagnie attualmente presenti sul mercato opererebbero in una posizione di forza, con tariffe elevate e standard di servizio che, a suo giudizio, non sarebbero sempre adeguati alle esigenze dei passeggeri.Il deputato ha inoltre rilanciato le critiche sulla presunta concentrazione dell’offerta marittima, chiedendo maggiore concorrenza e l’ingresso di altri armatori nelle future procedure di assegnazione delle rotte.La richiesta di nuove regole per le gareLa proposta avanzata da Borrelli riguarda soprattutto i prossimi bandi per i servizi di collegamento via mare. L’obiettivo dichiarato è introdurre condizioni più rigorose in materia di accessibilità, sicurezza e qualità dell’assistenza, affinché le compagnie siano tenute a garantire standard adeguati a ogni categoria di viaggiatore.La denuncia relativa alla traversata Pozzuoli-Ischia diventa così un nuovo motivo per riportare al centro il diritto alla mobilità delle persone con disabilità. Resta da chiarire, anche attraverso eventuali verifiche sulla nave e sul servizio interessato, quali fossero le dotazioni effettivamente disponibili e perché il passeggero non abbia potuto raggiungere gli spazi riservati agli altri viaggiatori.