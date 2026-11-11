NAPOLI CALCIO Mercato, Manna promette: "Miglioreremo la rosa"

«Lo scorso anno abbiamo speso tanto, forse dovevamo spendere meglio, lo dico anche facendo autocritica»

Il Napoli vuole sfruttare la finestra invernale di mercato per correggere le difficoltà emerse nella prima parte della stagione. La posizione in classifica, con gli azzurri al decimo posto alla seconda pausa per gli impegni delle nazionali, impone una riflessione e la dirigenza non intende restare a guardare. A confermarlo è il direttore sportivo Giovanni Manna, che in un’intervista a Radio Kiss Kiss ha anticipato la linea del club in vista di gennaio: l’obiettivo è individuare rinforzi capaci di incidere concretamente sul rendimento della squadra.«Abbiamo le idee chiare, per cercare di migliorare la rosa. A gennaio ci faremo trovare pronti», ha assicurato il dirigente, lasciando intendere che il lavoro di valutazione è già in corso.Autocritica sulla campagna acquisti precedenteNel bilancio delle scelte societarie, Manna non ha evitato di riconoscere che alcune operazioni della scorsa stagione avrebbero potuto essere gestite diversamente. «Lo scorso anno abbiamo speso tanto, forse dovevamo spendere meglio, lo dico anche facendo autocritica», ha dichiarato.Il direttore sportivo ha ricordato che il confronto con il presidente non è mai mancato e che la società ha dovuto operare rispettando determinati parametri. Ha inoltre precisato che non ci sarebbero stati divieti a comprare o vendere, ma difficoltà nel riuscire a concretizzare alcune operazioni.Per il prossimo mercato, il Napoli sta osservando profili in diversi campionati. L’Italia resta un bacino considerato interessante, ma l’attenzione non è limitata alla Serie A: la ricerca può estendersi a Spagna, Francia e Inghilterra. Manna ha anche invitato alla cautela rispetto ai tanti nomi circolati nelle ultime settimane, alcuni dei quali, a suo giudizio, non corrisponderebbero a reali piste di mercato.Il criterio indicato dal dirigente è soprattutto tecnico: il giocatore da inserire dovrà essere in grado di offrire un contributo immediato alla squadra, indipendentemente dal campionato di provenienza.Il nome di Varela e la situazione dell’attaccoTra le indiscrezioni emerse di recente c’è quella relativa a un possibile interesse per Varela, attaccante portoghese del Monza. Manna ne ha riconosciuto le qualità, ma ha ridimensionato le voci su un eventuale trasferimento in azzurro.Il dirigente ha ricordato che il Napoli dispone già di diverse soluzioni per il ruolo di centravanti: Hojlund, Lucca e Giovane, quest’ultimo utilizzabile anche in quella posizione. Quanto a Varela, il suo rendimento con il Monza renderebbe complicata una possibile cessione e, in ogni caso, il club brianzolo non avrebbe motivo di lasciarlo partire a condizioni economiche favorevoli.La posizione della società, al momento, è netta: «Il Napoli, per ora, non ha fatto alcun passo con nessuno». Nessuna trattativa concreta, dunque, almeno secondo quanto riferito da Manna.La classifica e la necessità di ritrovare continuitàIl dirigente ha poi affrontato il momento della squadra, ammettendo che il rendimento registrato finora non soddisfa le aspettative. «Non siamo contenti di questo avvio di stagione, dobbiamo fare meglio e lavorare meglio», ha spiegato.Le difficoltà, secondo Manna, non possono essere attribuite soltanto agli infortuni, anche se le assenze hanno inevitabilmente condizionato le scelte tecniche. Il Napoli, ha sottolineato, non è mai riuscito ad avere l’intera rosa a disposizione, ma altre squadre hanno dovuto affrontare situazioni analoghe. Per questo le indisponibilità non devono diventare un alibi.Il direttore sportivo ha richiamato anche l’importanza dei particolari nella gestione delle partite: le ultime prestazioni, ha osservato, hanno mostrato segnali incoraggianti, ma non sempre il livello di gioco è stato accompagnato dai risultati. Quando non si riesce a conservare un vantaggio o a trasformare una buona prova in una vittoria, bisogna individuare gli errori e correggerli.Manna ha inoltre respinto le letture che, a suo avviso, avrebbero strumentalizzato le critiche rivolte alla squadra. Il messaggio alla società e all’ambiente è quello di ritrovare compattezza, lavorare senza divisioni e cercare una serie di risultati positivi da dedicare ai tifosi.Il punto sugli infortunati: i rientri attesiParallelamente alle valutazioni sul mercato, il Napoli guarda al recupero dei calciatori indisponibili. Manna ha indicato alcuni possibili rientri già a partire da sabato, con Neres, Favasuli e Spinazzola che potrebbero tornare ad aggregarsi al gruppo.Per Badiashile, Di Lorenzo e Alisson, invece, il percorso sarà più graduale. La speranza della società è accelerare il recupero senza correre rischi e senza incorrere in nuove complicazioni.La pausa per le nazionali diventa quindi un’occasione per recuperare energie e preparare la ripartenza. Tra il lavoro sul campo, il ritorno degli indisponibili e la programmazione delle operazioni di mercato, il Napoli cerca le condizioni per invertire la rotta e risalire una classifica finora al di sotto delle aspettative.