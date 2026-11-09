TIFOSI Ha il Daspo e va a vedere il Savoia, arrestato

sporgendosi dalla sommità del muro di recinzione dell'impianto sportivo, stava osservando ciò che accadeva sul terreno di gioco

Il giovane è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato mentre guardava la partita affacciato sul muro di recinzione dello stadio Giraud. Dai controlli è emerso un divieto di accesso alle manifestazioni sportive emesso dal Questore di Frosinone.Nonostante fosse destinatario di un provvedimento che gli vietava di assistere alle manifestazioni sportive, avrebbe cercato comunque di seguire dal vivo la partita tra Savoia 1908 e Potenza. Per questo motivo un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torre Annunziata, durante i servizi di controllo predisposti in occasione dell'incontro di calcio.L'episodio è avvenuto nei pressi dello stadio comunale “A. Giraud”. Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, impegnati nelle attività di vigilanza per garantire la sicurezza durante la partita, hanno notato il giovane in piazza Caraviello, mentre si trovava in una posizione particolare: sporgendosi dalla sommità del muro di recinzione dell'impianto sportivo, stava osservando ciò che accadeva sul terreno di gioco.Il controllo e la scoperta del provvedimentoLa situazione ha spinto i poliziotti a intervenire per identificare il ventiquattrenne e verificare la sua posizione. Dagli accertamenti è emerso che nei suoi confronti era ancora in vigore un Daspo, il Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, disposto lo scorso novembre dal Questore di Frosinone.Il provvedimento gli impediva quindi di assistere all'incontro, anche attraverso la modalità con cui era stato sorpreso dagli agenti all'esterno dello stadio.Scatta l'arrestoUna volta accertata la violazione della misura, la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto del giovane. L'intervento rientra nei controlli organizzati in occasione di Savoia-Potenza, con particolare attenzione alle aree vicine all'impianto sportivo e al rispetto delle disposizioni adottate per prevenire episodi di illegalità durante gli eventi calcistici.