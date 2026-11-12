LAVORO Operaio cade da 4 metri, è in prognosi riservata

L’uomo, che svolge attività autonoma, stava realizzando un porticato in legno

Un volo di circa quattro metri durante un intervento di costruzione all’interno di un’abitazione. È rimasto gravemente ferito un uomo di 46 anni, coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio a Sant’Antonio Abate, in via Motta Bardascini.L’uomo, che svolge attività autonoma, stava realizzando un porticato in legno quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza considerevole. L’impatto gli ha provocato fratture multiple.Il trasferimento in ospedaleA seguito dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate. Il ferito è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni vengono considerate gravi e la prognosi resta riservata.Area sequestrata, verifiche sulle condizioni di sicurezzaSul luogo dell’incidente è stato disposto il sequestro dell’area interessata dai lavori, così da consentire gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica della caduta.Le verifiche sono affidate ai carabinieri di Sant’Antonio Abate, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e agli ispettori dell’Asl Napoli 3 Sud. Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme previste per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.