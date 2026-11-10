BOTTI KILLER "Cipolle" di Capodanno, primo arresto nei Paesi Vesuviani

Quattro ordigni esplosivi trasportati in automobile e destinati, secondo l’ipotesi investigativa, ai festeggiamenti di fine anno

I carabinieri hanno fermato l’uomo durante un controllo stradale. Nel veicolo erano nascoste quattro «cipolle», fuochi d’artificio particolarmente potenti. Il materiale è stato sequestrato e affidato agli artificieri.Quattro ordigni esplosivi trasportati in automobile e destinati, secondo l’ipotesi investigativa, ai festeggiamenti di fine anno. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Castellammare di Stabia, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale. Per un uomo di 40 anni è scattato l’arresto: dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.La scoperta è avvenuta quando i militari hanno fermato la vettura sulla quale viaggiava il quarantenne. Nel corso degli accertamenti all’interno dell’abitacolo sono stati individuati quattro manufatti esplosivi, conosciuti con il nome di «cipolle» e spesso utilizzati per celebrare l’arrivo del nuovo anno.Ordigni sequestrati e affidati agli artificieriSi tratta di botti che possono comportare rischi elevati, sia per chi li maneggia sia per le persone che si trovano nelle vicinanze. I quattro ordigni sono stati immediatamente sequestrati e consegnati agli artificieri del Nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli, incaricati degli accertamenti tecnici sul materiale.L’accusa a carico del quarantenneL’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di materiale esplodente. La vicenda si inserisce nell’attività di controllo svolta dalle forze dell’ordine in vista delle festività di Capodanno, periodo nel quale aumenta l’attenzione sulla circolazione e sulla vendita di prodotti pirotecnici non autorizzati.La posizione dell’indagato sarà ora valutata nelle successive fasi del procedimento giudiziario.