CLIMA Allerta meteo in Campania con venti forti e temporali

Le raffiche potranno rendere più difficili gli spostamenti e determinare un peggioramento delle condizioni del mare

La Campania si prepara a una nuova fase di maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo di livello giallo, estesa a tutto il territorio, con decorrenza dalle 15 di oggi e validità per le successive 24 ore.Le previsioni contenute nell’avviso indicano un quadro caratterizzato da temporali, anche di forte intensità, accompagnati da venti sostenuti provenienti da sud-ovest. Le raffiche potranno rendere più difficili gli spostamenti e determinare un peggioramento delle condizioni del mare.Vento intenso e mareggiate lungo le costeTra gli elementi segnalati dalla Protezione civile ci sono il moto ondoso in aumento e la possibilità che il mare raggiunga condizioni da agitato a molto agitato. Sui tratti costieri maggiormente esposti sono previste mareggiate, con possibili ripercussioni sulle attività lungo il litorale.Il vento forte, soprattutto in presenza di raffiche, rappresenta un ulteriore fattore di attenzione durante l’intero periodo di validità dell’allerta.Rischio idrogeologico: possibili allagamenti e franeL’avviso richiama inoltre i rischi legati alle precipitazioni. Il livello giallo segnala la possibilità di criticità idrogeologiche localizzate, con conseguenze che potrebbero manifestarsi anche al suolo.Tra gli scenari indicati figurano allagamenti, esondazioni e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, fino al possibile superamento delle soglie idrometriche. Le piogge potrebbero inoltre provocare accumuli d’acqua sulle carreggiate e fenomeni di ruscellamento, con disagi alla circolazione.Non viene esclusa la caduta di massi né l’attivazione di frane, soprattutto nelle aree caratterizzate da terreni fragili o già esposti a fenomeni di instabilità.Le raccomandazioni durante l’allertaPer tutta la durata dell’avviso sarà importante prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e alle eventuali comunicazioni diffuse dalle autorità locali. In particolare, è opportuno evitare la sosta in prossimità di alberi, strutture esposte al vento e corsi d’acqua, oltre a mantenersi lontani dalle zone costiere interessate da mareggiate.La Protezione civile invita a considerare con prudenza gli spostamenti, soprattutto durante i temporali e nelle aree dove potrebbero verificarsi allagamenti o smottamenti.