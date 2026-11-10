L'ARRESTO Spaccia sale e bicarbonato al posto della cocaina

Una circostanza che ha sorpreso gli stessi carabinieri impegnati nell’operazione

L’uomo, originario di Alatri, è stato fermato dai carabinieri durante un controllo. Nella sua disponibilità sono stati trovati denaro contante e diverse confezioni sospette. Le analisi hanno però riservato una sorpresa: parte della sostanza non era stupefacente.Un controllo su strada si è trasformato in un arresto per un cinquantenne proveniente da Alatri, fermato dai carabinieri a Forio d’Ischia. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ischia hanno trovato l’uomo in possesso di due dosi ritenute cocaina e di 420 euro in contanti.Gli accertamenti sono proseguiti nel bed and breakfast in cui il cinquantenne alloggiava. Durante la perquisizione della struttura, i carabinieri hanno recuperato altre 21 dosi e ulteriori 260 euro. La quantità di confezioni e la presenza del denaro hanno portato i militari a ipotizzare un’attività di spaccio.Il narcotest svela il contenuto delle dosiLa verifica della sostanza sequestrata ha però prodotto un risultato inatteso. Il narcotest ha infatti accertato che alcune delle dosi non contenevano cocaina: si trattava, in realtà, di comuni sostanze come sale e bicarbonato.Una circostanza che ha sorpreso gli stessi carabinieri impegnati nell’operazione. Nonostante la presenza di materiale non stupefacente, per il cinquantenne è scattato comunque l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo si trova nella camera di sicurezza, in attesa degli sviluppi della vicenda giudiziaria.Un precedente simile sull’isola a fine ottobreL’episodio richiama un altro caso registrato a Ischia il 25 ottobre scorso. In quell’occasione un uomo di 36 anni era finito nei guai dopo aver consegnato a un turista tedesco una dose di sale da cucina, presentandola come cocaina.La vicenda si era conclusa con un’accusa di truffa: i militari della Compagnia Centro avevano recuperato sia il denaro sia la sostanza venduta al visitatore. Due episodi distinti, accomunati dall’utilizzo di prodotti di uso comune per simulare la vendita di droga.