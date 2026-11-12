TRAPIANTO FALLITO La mamma di Domenico: "Ho avuto tanta rabbia rivendendo Oppido"

Una giornata carica di emozioni e rabbia per Patrizia Mercolino

Una giornata carica di emozioni e rabbia per Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, mortо dopo il fallimento del trapianto di cuore. Al termine dell’udienza celebrata nell’aula 116 del Tribunale di Napoli, la donna ha raccontato ai giornalisti le sensazioni provate durante il confronto processuale e la presenza in aula del cardiochirurgo Guido Oppido, che aveva eseguito l’intervento.«Non vedevo l'ora di vederlo, è stato un bell'impatto, è uscita fuori la rabbia», ha dichiarato. La madre avrebbe voluto trovarsi di fronte anche agli altri sei professionisti coinvolti nella vicenda: «Avrei preferito vedere anche tutti gli altri sei, perché tutti hanno sbagliato, chi più, chi meno».Il ricordo dell’ultima volta in cui ha visto il cardiochirurgoNel corso delle dichiarazioni, Patrizia Mercolino ha indicato anche la data dell'ultimo incontro con Oppido: il 17 febbraio. Un ricordo che si accompagna alla consapevolezza della perdita del figlio e al dolore per quanto accaduto.La donna ha riconosciuto che al cardiochirurgo vengono attribuiti interventi che hanno contribuito a salvare numerosi pazienti, compresi bambini, ma ha voluto riportare l'attenzione sulla vicenda della propria famiglia: «Mi fa solo piacere che Oppido abbia salvato tante vite, tanti bambini, ma mio figlio è morto».L’esame dei periti nell’incidente probatorioL’udienza si è svolta nell’ambito dell’incidente probatorio disposto dal gip Mariano Sorrentino. In aula è iniziata la fase di esame e controesame dei periti incaricati di predisporre la relazione tecnica sulla morte del piccolo Domenico.Il lavoro degli esperti rappresenta un passaggio importante per l'accertamento dei fatti: gli elementi raccolti dovranno contribuire a chiarire le circostanze dell'intervento e gli aspetti clinici e tecnici al centro dell'inchiesta.Durante la giornata si è verificato anche un episodio all'interno dell'aula: due sostenitrici del cardiochirurgo sarebbero entrate senza autorizzazione. La loro presenza è stata individuata e la Polizia le ha accompagnate fuori dal Tribunale.«Siamo pronti»: l’attesa per le prossime testimonianzePer la madre di Domenico, il percorso giudiziario si annuncia ancora lungo e doloroso. Mercolino ha spiegato che anche la giornata successiva sarà difficile da affrontare, ma ha individuato un momento ancora più delicato nelle future audizioni degli indagati, quando ciascuno sarà chiamato a riferire la propria versione dei fatti.«Il peggio deve ancora arrivare: quando saranno sentiti tutti gli indagati che diranno quello che è successo», ha affermato. Poi ha aggiunto: «Diciamo che siamo pronti, che è quello che volevamo e quello che stavamo aspettando».La famiglia attende dunque che il procedimento prosegua e che gli accertamenti consentano di ricostruire quanto accaduto. Per Patrizia Mercolino, ogni passaggio dell'inchiesta rappresenta un confronto con la perdita del figlio, ma anche un'occasione per cercare risposte sulle circostanze della sua morte. Le eventuali responsabilità dovranno essere stabilite nelle sedi giudiziarie.