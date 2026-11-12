L'ABUSO Ragazzina violentata in metropolitana

La reazione della quindicenne, che ha cominciato a gridare e piangere, ha richiamato l’attenzione delle persone presenti sulla banchina

Una ragazza di 15 anni sarebbe stata seguita e molestata per mesi durante gli spostamenti quotidiani verso la scuola, fino all’aggressione denunciata il 4 novembre su un convoglio della metropolitana di Roma. Per il caso è stato arrestato un uomo di 39 anni, senza fissa dimora, fermato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Centro con l’accusa di violenza sessuale.L’episodio più grave si sarebbe verificato sulla linea B. L’uomo, salito a bordo a una fermata precedente, avrebbe raggiunto la studentessa e si sarebbe collocato nelle sue vicinanze. Quando il treno è arrivato alla stazione Policlinico e la giovane ha provato a uscire, l’avrebbe afferrata e palpeggiata con violenza.Le urla della ragazza e l’intervento dei passeggeriLa reazione della quindicenne, che ha cominciato a gridare e piangere, ha richiamato l’attenzione delle persone presenti sulla banchina. Un passeggero è riuscito a bloccare l’uomo, impedendogli di allontanarsi prima dell’arrivo dei soccorsi.Sul posto sono intervenuti anche alcuni militari dell’Aeronautica, che si trovavano casualmente nella zona, insieme a una pattuglia dei carabinieri inviata dalla centrale operativa. Il loro intervento ha consentito di immobilizzare il sospettato e procedere al fermo.Gli accertamenti: le attenzioni sarebbero iniziate a gennaioLe successive verifiche avrebbero permesso di ricostruire una serie di comportamenti che si sarebbero protratti per diversi mesi. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe cominciato a interessarsi alla ragazza già a gennaio, seguendola durante il percorso verso l’istituto scolastico e cercando di incontrarla sui vagoni della metropolitana.Le condotte segnalate comprenderebbero pedinamenti, sguardi insistenti, gesti come l’invio di baci e insulti rivolti alla minorenne. Una situazione che avrebbe progressivamente condizionato la quotidianità della studentessa: impaurita, avrebbe modificato le proprie abitudini per evitare di viaggiare da sola.Arresto e divieto di dimora a RomaAl termine degli accertamenti il trentanovenne è stato arrestato. Nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di dimora nel Comune di Roma.La vicenda riporta l’attenzione sulla sicurezza dei minori negli spostamenti quotidiani e sull’importanza delle segnalazioni tempestive quando comportamenti insistenti e intimidatori si ripetono nel tempo. Le responsabilità dell’uomo dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.