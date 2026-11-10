TERREMOTO Scossa nel Napoletano avvertita dalla popolazione

Numerosi cittadini hanno raccontato di aver sentito la scossa attraverso il gruppo Facebook

Il movimento tellurico è stato registrato alle 20.45 del 9 novembre, con epicentro nell'area di via San Gennaro Agnano e ipocentro a circa 2,7 chilometri. Diverse le segnalazioni dei residenti, che hanno avvertito anche un possibile boato.Una nuova scossa ha interessato l'area dei Campi Flegrei nella serata di lunedì 9 novembre. Alle 20.45 la rete di monitoraggio dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv ha rilevato un terremoto di magnitudo 2.2, localizzato nei pressi di via San Gennaro Agnano, nel territorio flegreo. Il movimento si è originato a una profondità di circa 2,67 chilometri, un dato che spiega perché le vibrazioni siano state percepite anche a distanza dall'area epicentrale.Le segnalazioni sono arrivate soprattutto da Pozzuoli, ma il terremoto è stato avvertito anche nella zona occidentale di Napoli, in particolare nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli. Numerosi cittadini hanno raccontato di aver sentito la scossa attraverso il gruppo Facebook dedicato alla zona rossa dei Campi Flegrei, utilizzato dai residenti per condividere informazioni ed esperienze durante gli eventi sismici.La comunicazione del Comune di PozzuoliA informare la popolazione è stato anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che ha diffuso i dati ricevuti dall'Osservatorio Vesuviano. Nel messaggio pubblicato sui social, il primo cittadino ha precisato che la magnitudo comunicata era pari a 2.2, con una tolleranza di 0.3, e che l'epicentro risultava localizzato in prossimità di via San Gennaro Agnano.La comunicazione indicava inoltre la profondità del fenomeno e segnalava la possibilità che il terremoto fosse stato accompagnato da un boato, percepito dagli abitanti nelle vicinanze dell'epicentro.La scossa avvertita in diversi comuni dell'area flegreaLa limitata profondità dell'evento ha favorito la percezione del movimento in una porzione ampia della caldera. Oltre a Pozzuoli, le testimonianze hanno riguardato diverse zone dell'area occidentale del capoluogo campano.L'episodio si inserisce nel contesto dell'attività sismica che caratterizza i Campi Flegrei, territorio costantemente monitorato dall'Ingv. La registrazione della scossa e i dati sulla sua localizzazione sono stati trasmessi alle autorità locali per informare la cittadinanza.