LA VIOLENZA Va dall'ex e le rompe la faccia davanti al figlio minore

alcuni smartphone erano stati ridotti in pezzi e diversi vetri risultavano infranti

Violenza domestica nella notte a Quarto, in provincia di Napoli. Una donna di 38 anni sarebbe stata aggredita dall'ex marito, 41 anni, all'interno della propria abitazione. In casa erano presenti anche i figli della coppia, tra cui uno minorenne, che hanno chiesto aiuto chiamando il numero di emergenza 112. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere.

La richiesta di aiuto dei figli e l'arrivo dei carabinieri

L'episodio si è verificato durante la notte. A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i figli della donna, che, dopo aver assistito alla situazione di violenza, hanno contattato il 112.

Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, si sono trovati davanti i segni di una colluttazione: alcuni smartphone erano stati ridotti in pezzi e diversi vetri risultavano infranti. Elementi che hanno restituito un quadro di forte tensione all'interno della casa.

La donna trovata ferita in bagno

I militari hanno individuato la 38enne nel bagno dell'abitazione. La donna presentava il volto tumefatto ed era in evidente stato di shock. È stata quindi affidata alle cure dei sanitari e accompagnata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata ricoverata per ricevere assistenza.

Le condizioni della vittima e la presenza dei figli durante l'aggressione rendono particolarmente delicato il quadro dell'intervento, avvenuto in un contesto familiare.

L'ex marito trasferito in carcere

Il 41enne è stato fermato dai carabinieri e condotto in carcere. Nei suoi confronti viene contestato il reato di maltrattamenti in famiglia. Saranno ora gli accertamenti e il successivo procedimento giudiziario a chiarire nel dettaglio quanto accaduto nell'abitazione di Quarto e le eventuali responsabilità dell'uomo.